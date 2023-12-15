Общество 15.12.2023 в 16:30

«Калашников» начал выпуск детских автоматов

АК-74М-М - копия автомата, соответствующая оригиналу по размерам и массе
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Текст: Номер один
«Калашников» начал выпуск детских автоматов
Концерн «Калашников» изготовил более 7 тыс массогабаритных макетов автомата АК-74М-М. Сегодня спрос на ММГ значительно превышает возможности предприятия по его изготовлению, но выпуск идет параллельно с выполнением гособоронзаказа на боевое стрелковое оружие, что является первоочередной задачей для концерна, сообщила пресс-служба корпорации Ростех.

Макет массогабаритный (ММГ) – это копия автомата, соответствующая оригиналу по размерам и массе. ММГ позволяет производить включение и выключение предохранителя, взведение и спуск ударно-спускового механизма, выполнять неполную разборку и сборку оружия. Изделие не является оружием и безопасно в использовании, не требует лицензии на приобретение.

В связи с внедрением единой модели профориентации в школах России, концерн получает множество запросов на изготовление ММГ для работы с подростками. С помощью макетов ребята знакомятся с конструкцией автомата, учатся им пользоваться и, как следствие, проявляют интерес к оружейным профессиям.

Напомним, в советское время на уроках начальной военной подготовки использовались охолощенные автоматы. При этом в нормативы разборки-сборки «Калашникова» укладывались практически все школьники старших классов.  

Фото: АО «Концерн «Калашников»

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