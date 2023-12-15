Общество 15.12.2023 в 21:03

В Улан-Удэ пассажиропоток трамваев достиг 21 миллиона человек в год

«Управление трамвая» подвело итоги работы за год

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ пассажиропоток трамваев достиг 21 миллиона человек в год

МУП «Управление трамвая» празднует 65-летний юбилей. Сегодня, 15 декабря, лучших работников предприятия наградили на торжественном мероприятии, которое состоялось в колледже искусств им. Чайковского.

Отличившихся сотрудников поздравил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, депутаты Горсовета и директор предприятия.

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- Еще пять лет назад вполне серьёзно рассматривалось предложение автолюбителей о том, чтобы полностью закрыть трамвайное движение. Нужно признаться, содержать трамваи, пути, контактную сеть и прочее хозяйство – это, действительно, очень затратно. Но глава республики, мэр поддержали предприятие и приняли решение не только не закрывать трамваи, но и начать развивать. В 2019 году город закупил первые 15 вагонов «Львят», отремонтировали несколько аварийных участков путей. Значительные средства выделены на инфраструктуру – трансформаторы. Всё это благодаря участию Бурятии в президентском проекте «Развитие общественного транспорта». За несколько лет все трамвайные остановки были расширены и сейчас мы имеем возможность приобретать трамваи большой вместимости – это трамваи «Богатырь», каждый почти на 200 мест. Это позволит разгрузить трамваи, сделать их комфортнее для пассажиров, - рассказал председатель комитета городского хозяйства горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.

За эти годы существенно вырос пассажиропоток. Если пять лет назад трамваем пользовалось 14 млн пассажиров в год, то сейчас уже 21 млн. человек.

Директор «Управления трамвая» Юрий Санжанов рассказал о достижениях МУП «Управление трамвая».

- Полгода назад независимые эксперты составили рейтинг трамвайных предприятий в России. Трамвай Улан-Удэ по итогам этого рейтинга занял второе место в России. Наше предприятие самым первым в России стало эксплуатировать «Львят». В октябре 2021 года мы запустили новые маршруты 7 и 8 и увеличили количество вагонов с 40 до 49 единиц. Продлили движение трамваев с 22.00 до 23.00. Ежемесячно многие горожане пользуются пересадочным тарифом. В конце 2021 года начали предоставлять льготный проезд пенсионерам, студентам, инвалидам, ветеранам боевых действий. Трамваи оборудованы видеокамерами и тревожным кнопками. В следующем году остановки полностью будут оборудованы информационными табло, - рассказал директор предприятия.

Своими эмоциями поделились и простые работники «Управления трамвая».

Пенсионерка Светлана Родионова с любовью вспоминает свой коллектив и годы работы на предприятии.

- Я начала работать с 1997 года в отделе технического контроля. Работа становилась интереснее с каждым годом, так как приходили новые модели трамваев. Коллектив у нас замечательный. Поздравляю свое предприятие и всех коллег с праздником, - сказала женщина.

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В настоящее время в МУП «Управление трамвая» работают более 600 человек.


Фото: "Номер один"

 

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