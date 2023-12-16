Общество 16.12.2023 в 13:27

В Бурятии из-за непогоды затруднено движение на дорогах

Водителей просят воздержаться от поездок
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за непогоды затруднено движение на дорогах
В Бурятии затруднено движение на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан на отрезке от Горячинска до границы с Баргузинским районом

«Метель, видимость ограничена. Работают 2 комбинированные дорожные машины. Просим воздержаться от поездок», - сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7».

Сложная ситуация и на трассе со стороны Иркутской области.


«Дорога не чищена, множество ДТП по трассе. Будьте аккуратны, если собираетесь в дальнюю дорогу», предупреждают подписчики телеграм-канала «Весь Улан-Удэ».

Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ»
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