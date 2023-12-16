Общество 16.12.2023 в 13:27
В Бурятии из-за непогоды затруднено движение на дорогах
Водителей просят воздержаться от поездок
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии затруднено движение на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан на отрезке от Горячинска до границы с Баргузинским районом
«Метель, видимость ограничена. Работают 2 комбинированные дорожные машины. Просим воздержаться от поездок», - сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7».
«Дорога не чищена, множество ДТП по трассе. Будьте аккуратны, если собираетесь в дальнюю дорогу», предупреждают подписчики телеграм-канала «Весь Улан-Удэ».
Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ»
«Метель, видимость ограничена. Работают 2 комбинированные дорожные машины. Просим воздержаться от поездок», - сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7».
Сложная ситуация и на трассе со стороны Иркутской области.
«Дорога не чищена, множество ДТП по трассе. Будьте аккуратны, если собираетесь в дальнюю дорогу», предупреждают подписчики телеграм-канала «Весь Улан-Удэ».
Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ»
Тегидорога