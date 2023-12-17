Похудеть без операций и диет

Соелма Дондокова – врач-гастроэнтеролог высшей категории, победитель республиканского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший терапевт». Много лет она работала в стационаре гастроэнтерологического отделения Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко.- Если, допустим, 10-15 лет назад к нам поступал пациент и имел одно-два заболевания, то в последнее время имеет одновременно несколько тяжелых сопутствующих заболеваний, и что очень важно, среди них чаще стали встречаться лица молодого возраста, - говорит врач.Очевидно, что для исправления ситуации надо работать не на этапе стационара, когда человек уже пришел с приобретенной кучей болячек, а намного раньше. Ведь легче предупредить болезни, чем потом их лечить.- Я пришла работать в поликлинику, стала вести прием, больше внимания уделять профилактике. Потому что, работая в стационаре, мы получаем самых тяжелых больных, а на амбулаторном этапе ты можешь помочь профилактически, не доводя до госпитализации. На амбулаторном приеме через меня проходит около 4000 посещений в год и возможности профилактики намного больше.Помимо этого, Соелма Дондокова стала использовать свои социальные сети, где доступным языком рассказывает про принципы здорового питания, разбирает негативные пищевые привычки, объясняет, к чему они могут привести и публикует много другой полезной информации. В какой-то момент у врача словно появилась личная миссия – сделать так, чтобы как можно больше людей стали прислушиваться к своему организму и сделали хотя бы шаг в сторону своего здоровья.- В силу своего многолетнего профессионального опыта и опыта в установлении доверительных отношений со своими пациентами я пришла к выводу, что конкурс от Минспорта и номинация «Пропаганда здорового образа жизни и питания» принесет пользу многим как в профилактике заболеваний, так и в самом лечении. Написала проект и выиграла грант. И стала его реализовывать в нашем республиканском базовом медицинском колледже имени Э.Р.Раднаева, - рассказывает Соелма Дондокова.Врач разработала уникальную методику, как комплексно подойти к вопросу оздоровления людей с лишним весом. Уникальность проекта врача в том, что упор делается не только на лекции, а на реальные действия участников по проверенной формуле. Результат оказался поразительным – каждый из участников эксперимента получил значительные результаты как в потере лишнего веса, так и в плане общего оздоровления.- Я провела анкетирование 595 студентов. Из них избыточную массу тела имели 27%, считаю, что это очень много среди молодежи, - отмечает врач. - Далее выявила группу студентов из 11 ребят с лишним весом и наибольшими факторами риска для здоровья. Они дали согласие на участие в проекте Соелмы Дондоковой. Студенты прошли медобследование, а затем в течение месяца выполняли все рекомендации профессионалов. С ними работали: врачи-гастроэнтеролог, диетолог, психиатр-нарколог, психолог, врач ЛФК и инструктор. Вся работа шла для студентов совершенно бесплатно – за счет выигранного врачом гранта.Студент медколледжа Владислав одним из первых вызвался участвовать в проекте Соелмы Дондоковой и не пожалел. За месяц он потерял 11 килограмм, а сейчас продолжает работать над собой уже самостоятельно.- Я был отобран в группу с факторами риска, так как у меня избыточная масса тела. При росте 182 см мой вес был 106 кг. Нас взяла под свое кураторство Соелма Дондокова и другие врачи, которые нам помогали улучшить свое здоровье. После окончания работы проекта мой вес стал 95 кг, то есть я потерял 11 кг. Также до проекта у меня были жалобы на одышку, аритмию, тахикардию. Все это ушло. И еще нормализовались показатели по холестерину. Я чувствую облегчение, мне проще дается ходьба на далекие дистанции, прибавилось уверенности в себе, появилось больше энергии. Я теперь самостоятельно придерживаюсь правильного питания и продолжаю худеть. Моя цель, чтобы индекс массы тела пришел в норму. То есть похудеть до 70 или хотя бы до 80 кг, - говорит Владислав.У другой студентки – Олеси – помимо похудения были и другие приятные эффекты от участия в проекте:- Мой вес 106 кг при росте 157. Я потеряла 5 кг во время проекта, но останавливаться на достигнутом не собираюсь. Одышка стала меньше. Давление пришло в норму. А еще пришли месячные наконец-то, была большая задержка. Моя цель – похудеть до 60 кг как минимум. Я бы хотела сказать спасибо Соелме Жамбаловне. Сама бы я даже не попыталась бороться, жила как раньше. А здесь все врачи так доступно все объясняли, так помогали нам! Теперь я могу уже самостоятельно двигаться в нужном направлении.У каждого из участников проекта, кто выполнял все рекомендации и был заинтересован в своем здоровье, были конкретные и ощутимые результаты. Так, у каждого из участников показатели анализов до и после проекта были кардинально разными. Холестерин и другие важные показатели пришли в норму. В целом, достижения были самые разные: кто-то бросил курить, избавился от бессонницы, у кого-то окружность талии стала меньше на 10 см, у других прошли кишечные колики, боли в желудке, исчезли запоры и ушли отеки с лица. А главное, все участники стали верить в себя, почувствовали прилив энергии и желание дальше улучшать свое здоровье.- В течение месяца я курировала ребят. А потом они уже сами продолжали применять мою методику. За это время они уже поняли, как правильно питаться, какой должен быть режим питания. Они перестали покупать пустышки и пищевой мусор, кушать за компьютером, научились есть здоровую еду. Многие элементарно полюбили ходить пешком. А самое главное у ребят есть стремление дальше работать над собой! – говорит руководитель проекта.По словам врача, огромную роль для людей с лишним весом играет помощь психолога.- Лишний вес из ниоткуда не берётся. Многие говорят о наследственном факторе, на самом де, это редко встречается. У многих людей, имеющих лишний вес, есть психологические проблемы, которые необходимо проработать. Также важно прививать любовь к спорту и здоровому питанию с детства, - подчеркивает врач.Как считает руководитель уникального проекта, добиться таких же результатов или даже больше, может любой из нас.- Если каждый житель Бурятии вот так начнёт за себя браться, я буду просто счастлива! Самое главное надо работать над этим – чтобы как можно больше людей были заинтересованы в оздоровлении себя. Чтобы люди сделали хотя бы шаг в сторону своего здоровья. И тогда результаты не заставят себя ждать, - заключает Соелма Дондокова.