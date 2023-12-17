Землетрясение, произошедшее ночью в Бурятии, докатилось до иркутян

Сейсмособытие произошло в 23:06 по местному времени в точке с координатами 52.71° северной широты и 108.05 восточной долготы.

По данным Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, энергетический класс составил 11,4, магнитуда – 4,1. В Улан-Удэ ощущалось 3-4 балла, в посёлке Каменск Кабанского района – 3. Землетрясение докатилось и до посёлка Куйтун в соседней Иркутской области.

«Зарегистрировано землетрясение. Интенсивность, баллы: Улан-Удэ - 3-4 балла, Каменск, Куйтун - 3 балла», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС Иркутской области. Указанные координаты относятся к побережью Байкала в Прибайкальском районе Бурятии. Магнитуда составила 4,1.

По информации Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в Улан-Удэ, Куйтуне, Нижнем Саянтуе интенсивность составила четыре балла, в Каменске, Татаурово, Саган-Нуре, Сотниково – три-четыре балла, в Турунтаево, Селенгинске – три балла, в Иркутске – два балла. В поселке Куйтун сила толчков составила три балла, в Черноруде и Онгурене - два балла, в Хужире - два-три балла.

Информации о разрушениях нет.







