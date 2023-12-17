Общество 17.12.2023 в 13:08

Более трех тысяч человек взяли дальневосточный гектар в Бурятии

Большая часть владельцев – жители республики

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Текст: "Номер один"
Более трех тысяч человек взяли дальневосточный гектар в Бурятии

Глава минимущества Бурятии Дмитрий Булнаев во время прямого эфира в центре управления регионом (ЦУР) сообщил, что с начала действия программы в Бурятии заключено 3168 договоров. Заявки продолжают поступать и сейчас.

- На сегодняшний день заключено 3168 договоров. Дальневосточные гектары получают не только жители Бурятии, но и жители других регионов. Но все же, программа популярна, в первую очередь, у местных жителей. Она направлена на то, чтобы наши граждане, которые проживают на территории республики, работали на своей земле, - сказал Дмитрий Булнаев.

Напомним, дальневосточный гектар в Бурятии начали предоставлять с 1 августа 2019 года. На 1 сентября 2023 года всего 1407 получателей «дальневосточного гектара» определились с видом разрешенного использования. Землю берут для строительства жилья (42%), для сельхозпроизводства (48%), для реализации туристических и предпринимательских проектов (10%). На сегодня ведется освоение всего 109 земельных участков, из которых 60% под сельхозиспользование, 35 % — под строительство жилья, 5% — под иные виды деятельности. В досрочную собственность оформлено 25 земельных участков площадью 6,8 га.

Также в рамках распоряжения президента РФ началась выдача «дальневосточного гектара» участникам специальной военной операции. В частности, земельный участок выдан участнику СВО в Тарбагатайском районе под строительство жилья.

Заявление на предоставление земельного участка можно подать через федеральную информационную систему надальнийвосток.рф, многофункциональные центры, органы Росреестра. Также граждане вправе подать заявление и прилагаемые документы в бумажном виде лично или по почте в уполномоченный на предоставление земельных участков орган.

 
Фото: "Номер один"

 

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дальневосточный гектар минимущества земля

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