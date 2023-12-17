В Улан-Удэ сегодня открывается каток на Центральном стадионе

Сегодня, 17 декабря, в 17.00 свою работу начинает каток на стадионе «Центральный». Стадион находится по ул. Кирова, 1

В честь открытия только сегодня можно будет бесплатно покататься на коньках.

Со своими коньками 2 часа (с 17:00-19:00) бесплатно.

Прокат коньков на два часа с 17:00-19:00 обойдется по цене одного часа.

Начало программы в 17:00.

Организаторы мероприятия обещают провести конкурсы, подарить подарки, а в конце программы гостей ждет фейерверк.

Возрастное ограничение: 0+





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