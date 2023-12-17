Общество 17.12.2023 в 14:24

В Бурятии назвали топ-пять нарушителей в сфере строительства

За текущий год Госстройжилнадзор выявил 1100 нарушений на строящихся объектах

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Текст: "Номер один"
В Бурятии назвали топ-пять нарушителей в сфере строительства

По итогам уходящего 2023 года в республике чаще всего привлекались к административной ответственности следующие организации: «Регионстрой», ССК «Спецстрой», «БайкалСити», УКС Бурятии, СМИТ. Среди организаций, выполняющих дорожные работы – ООО «Фундамент». Об этом рассказал руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.

- В жилищном надзоре больше всего претензий было к «ЭкоАльянс», управляющим компаниям «Отличный», «Стекольное», «ДомСервис-2» и «Городской управляющей организации, - отметил глава ведомства.

Самые частые нарушения в строительстве касаются строительного контроля и непосредственно организации строительства. В жилищном надзоре вопрос стоит о качестве предоставляемых услуг.

Назвал господин Павлюк и основные причины нарушений в строительстве. Это недостаточное осуществление строительного контроля со стороны застройщика и подрядчика, отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров, отступление от требований проектной документации и несвоевременное внесение в нее изменений.

Всего в 2023 году строительный надзор ведомство осуществляло в отношении 136 объектов строительства и реконструкции, 56 из которых бюджетные.

- Несмотря на действующий мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, на сегодняшний день Госстройжилнадзор провел более 400 проверок, выявлено более 1100 нарушений. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Увеличилось и количество профилактических мероприятий – более 80, тем не менее, наложен 81 штраф. Сложные и проблемные объекты строительства также курирует прокуратура Бурятии и правоохранительные органы, - рассказал Николай Павлюк.

Что касается жилищного надзора, в 2023 году проведено более 180 проверок, выдано 213 предостережений, назначено 1,2 миллиона штрафов.

- По результатам работы жилищного надзора гражданам в текущем году проведены перерасчеты за коммунальные услуги в сумме 1,8 млн рублей, - отмечают в Госстройжилндзоре.


Фото: "Номер один"

Теги
строительство Госстройжилнадзор нарушения штрафы

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