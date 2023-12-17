В Бурятии «ТГК-14» хотят заставить поставить приборы учета в поселке Каменск

Осенью 2023 года Госстройжилнадзор подал в суд иск с требованием о том, чтобы обязать ПАО «ТГК-14» установить общедомовые приборы учета в поселке Каменск Кабанского района Бурятии.

- Более ста домов остаются без приборов, поскольку акты ресурсника подтверждали, что установить их в этих домах невозможно. Однако обследование жилищного фонда выявило, что техническая оснащенность позволяет это сделать, - сообщают в Госстройжилнадзоре.

Рассмотрение дела находится в Арбитражном суде Забайкальского края.

Кроме того, Арбитражный суд Бурятии оставил исковые заявления ТГК-14 об отмене четырех штрафов, назначенных Госстройжилнадзором, без удовлетворения. Постановления надзорного органа признаны обоснованными. Штрафы были назначены за незаконные начисления в отсутствие расходомеров и плохое качество теплоснабжения.





Фото: "Номер один"