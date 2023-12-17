Лютые морозы пока не уходят из Бурятии

Накрывшие Бурятию холода никак не отступают. По данным Бурятского гидрометцентра, 18 декабря в республике ожидается аномально холодная погода.

Местами ожидается небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада. В утренние часы по северу местами морозные туманы.

Ветер западный 5-10 м/с, в отдельных районах утром и днем до 13-16 м/с, по южному побережью Байкала до 20 м/с, поземок, метели.

Температура ночью -31, -36, местами -25, -30, по северу и юго-западу до -41, -46. Днем -20, -25, местами -30, -35. По южному Прибайкалью ночью -17, -22, днем -13, -18.

В Улан-Удэ 18 декабря ночью ожидается -27, -29, днем -21, -23. Возможен небольшой снег, ветер западный 5-1- м/с.





Фото: "Номер один"