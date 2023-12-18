Сегодня в Бурятии сохраняется аномально-холодная погода

Как сообщает Бурятский Гидрометцентр, 18 декабря 2023 года по республике сохранится аномально-холодная погода, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада.В утренние часы по северу местами морозные туманы. Ветер западный 5-10, в отдельных районах утром и днем до 13-16 м/с, по южному побережью Байкала до 20 м/с, поземок, метели.Температура ночью -31,-36, местами -25,-30, по северу и юго-западу до -41,-46. Днем -20,-25, местами -30,-35, по южному Прибайкалью ночью была -17,-22, днем будет -13,-18.В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днем в столице республики будет -21,-23.