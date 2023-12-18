Общество 18.12.2023 в 09:00

Оплата детского сада средствами маткапитала

Как это сделать?
A- A+
Текст: Номер один
Оплата детского сада средствами маткапитала
Номер один

Вопрос: «Можно ли оплатить детский сад средствами материнского капитала?»

Дарья П.

Да, можно. Подать заявление на оплату детского сада материнским капиталом можно на портале Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.

Важно:

- У организации или ИП должна быть лицензия на образовательную деятельность.

- Использовать средства материнского капитала на оплату детского сада можно на любого ребенка в семье. Например, сертификат был получен на младшего ребенка, а в детский сад идет его старший брат или сестра. В этом случае можно использовать для оплаты маткапитал.

- Оплатить маткапиталом вы можете в том числе дополнительные кружки или секции в детском саду (например, занятия по подготовке к школе).

Оформить оплату на Госуслугах:

1️. Перейти в раздел «Распоряжение материнским капиталом».

2️. Выбрать вкладку «Образование ребенка».

3️. Указать категорию образовательной организации «Детский сад».

4. Выбрать услугу:

- присмотр и уход (для оплаты посещения детского сада);

- образовательные услуги (для оплаты кружков в детском саду).

5. Заполнить и отправить заявление.

 

 

 

Теги
справбюро

Все новости

Улан-Батор опередил Улан-Удэ
18.12.2023 в 10:22
В Улан-Удэ можно заказать приезд Деда Мороза на тройке лошадей
18.12.2023 в 10:16
Жители Бурятии отправили очередную гуманитарную помощь
18.12.2023 в 09:51
Активность на МАПП Кяхта выросла от 48 до 59 процентов
18.12.2023 в 09:44
В Улан-Удэ девушка без водительских прав выехала на встречную полосу
18.12.2023 в 09:25
В Бурятии возбудили уголовное дело за экологическое преступление
18.12.2023 в 09:17
В Бурятии теплоснабжающую организацию привлекли к ответственности за нарушения законодательства об энергосбережении
18.12.2023 в 09:09
В Бурятии уволили завуча школы, осужденного за незаконный оборот наркотиков
18.12.2023 в 09:05
Оплата детского сада средствами маткапитала
18.12.2023 в 09:00
В Бурятии начальник полиции спас женщину, у которой случился приступ эпилепсии
18.12.2023 в 08:53
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 декабря

Читайте также
Улан-Батор опередил Улан-Удэ
В столице Монголии уже зажгли огни на главной новогодней ёлке
18.12.2023 в 10:22
В Улан-Удэ можно заказать приезд Деда Мороза на тройке лошадей
Правда за 30 минут сказки придется заплатить 3500 рублей
18.12.2023 в 10:16
Жители Бурятии отправили очередную гуманитарную помощь
Фура с более 10 тонн гуманитарной помощи отправилась в ДНР
18.12.2023 в 09:51
Активность на МАПП Кяхта выросла от 48 до 59 процентов
С начала года российско-монгольскую границу пересекли 165 тысяч транспортных средств и 530 тысяч пассажиров
18.12.2023 в 09:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru