Оплата детского сада средствами маткапитала

Вопрос: «Можно ли оплатить детский сад средствами материнского капитала?»

Дарья П.

Да, можно. Подать заявление на оплату детского сада материнским капиталом можно на портале Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.

Важно:

- У организации или ИП должна быть лицензия на образовательную деятельность.

- Использовать средства материнского капитала на оплату детского сада можно на любого ребенка в семье. Например, сертификат был получен на младшего ребенка, а в детский сад идет его старший брат или сестра. В этом случае можно использовать для оплаты маткапитал.

- Оплатить маткапиталом вы можете в том числе дополнительные кружки или секции в детском саду (например, занятия по подготовке к школе).

Оформить оплату на Госуслугах:

1️. Перейти в раздел «Распоряжение материнским капиталом».

2️. Выбрать вкладку «Образование ребенка».

3️. Указать категорию образовательной организации «Детский сад».

4. Выбрать услугу:

- присмотр и уход (для оплаты посещения детского сада);

- образовательные услуги (для оплаты кружков в детском саду).

5. Заполнить и отправить заявление.