Оплата детского сада средствами маткапитала
Вопрос: «Можно ли оплатить детский сад средствами материнского капитала?»
Дарья П.
Да, можно. Подать заявление на оплату детского сада материнским капиталом можно на портале Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.
Важно:
- У организации или ИП должна быть лицензия на образовательную деятельность.
- Использовать средства материнского капитала на оплату детского сада можно на любого ребенка в семье. Например, сертификат был получен на младшего ребенка, а в детский сад идет его старший брат или сестра. В этом случае можно использовать для оплаты маткапитал.
- Оплатить маткапиталом вы можете в том числе дополнительные кружки или секции в детском саду (например, занятия по подготовке к школе).
Оформить оплату на Госуслугах:
1️. Перейти в раздел «Распоряжение материнским капиталом».
2️. Выбрать вкладку «Образование ребенка».
3️. Указать категорию образовательной организации «Детский сад».
4. Выбрать услугу:
- присмотр и уход (для оплаты посещения детского сада);
- образовательные услуги (для оплаты кружков в детском саду).
5. Заполнить и отправить заявление.