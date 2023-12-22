Общество 22.12.2023 в 09:00

Досмотр авто сотрудниками ГИБДД

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Текст: Номер один
Досмотр авто сотрудниками ГИБДД
Номер один

Вопрос: «В каком случае сотрудники ГИБДД могут проводить досмотр автомобиля?»

Владимир Павлович С.

Федеральный закон «О полиции» предоставляет право сотрудникам полиции производить осмотр транспортных средств, в частности, при подозрении, что автомобиль используется в противоправных целях, а также в связи с проверкой заявлений и сообщений о тех или иных происшествиях.

При этом водителю предлагается добровольно предоставить инспектору возможность визуально осмотреть багажник, бардачок и иные предназначенные для перевозки вещей места.

Водитель может отказаться предоставить салон и багажник для осмотра. Однако важно знать, что в таком случае (при отказе) полицейский при наличии соответствующих оснований вправе произвести полноценный досмотр авто (ст. 27.9 КоАП РФ).

В отличие от осмотра, сделать это можно только при наличии двух понятых или под видеозапись, с обязательным ведением протокола.

Если ваша ситуация дошла до такого этапа, требуйте, чтобы все условия соблюдались - это защитит вас от несправедливых обвинений и двойных толкований.

Если видите, что полицейский не спешит следовать закону сам, снимите весь разговор и процесс на мобильный телефон или видеокамеру, это будет доказательством вашей правоты.

Какие вещи в багажнике могут вызвать вопросы?

Есть определенные категории вещей, перевозка которых сама по себе не является нарушением, но может вызывать дополнительные вопросы или требовать наличие сопроводительных документов.

Среди таких вещей:

- ножи, мечи, другое холодное оружие;

- дрова, срубленные деревья;

- некоторые предметы спортивного инвентаря: биты, клюшки;

- металлолом;

- большое количество алкоголя (если нет маркировок);

- негабаритный груз.

Несмотря на то, что презумпцию невиновности никто не отменял, все же лучше не проявлять агрессию, если вы ни в чем не виноваты, спокойно отвечать на вопросы, показывать документы, при наличии оснований предоставлять полицейскому доступ к вашему авто.

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