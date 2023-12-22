Досмотр авто сотрудниками ГИБДД
Вопрос: «В каком случае сотрудники ГИБДД могут проводить досмотр автомобиля?»
Владимир Павлович С.
Федеральный закон «О полиции» предоставляет право сотрудникам полиции производить осмотр транспортных средств, в частности, при подозрении, что автомобиль используется в противоправных целях, а также в связи с проверкой заявлений и сообщений о тех или иных происшествиях.
При этом водителю предлагается добровольно предоставить инспектору возможность визуально осмотреть багажник, бардачок и иные предназначенные для перевозки вещей места.
Водитель может отказаться предоставить салон и багажник для осмотра. Однако важно знать, что в таком случае (при отказе) полицейский при наличии соответствующих оснований вправе произвести полноценный досмотр авто (ст. 27.9 КоАП РФ).
В отличие от осмотра, сделать это можно только при наличии двух понятых или под видеозапись, с обязательным ведением протокола.
Если ваша ситуация дошла до такого этапа, требуйте, чтобы все условия соблюдались - это защитит вас от несправедливых обвинений и двойных толкований.
Если видите, что полицейский не спешит следовать закону сам, снимите весь разговор и процесс на мобильный телефон или видеокамеру, это будет доказательством вашей правоты.
Какие вещи в багажнике могут вызвать вопросы?
Есть определенные категории вещей, перевозка которых сама по себе не является нарушением, но может вызывать дополнительные вопросы или требовать наличие сопроводительных документов.
Среди таких вещей:
- ножи, мечи, другое холодное оружие;
- дрова, срубленные деревья;
- некоторые предметы спортивного инвентаря: биты, клюшки;
- металлолом;
- большое количество алкоголя (если нет маркировок);
- негабаритный груз.
Несмотря на то, что презумпцию невиновности никто не отменял, все же лучше не проявлять агрессию, если вы ни в чем не виноваты, спокойно отвечать на вопросы, показывать документы, при наличии оснований предоставлять полицейскому доступ к вашему авто.