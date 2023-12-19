Расчет декретных

Вопрос: «Можно ли изменить период работы для расчета декретных?»

Сумму декретных выплат рассчитывают исходя из вашего среднего заработка в предыдущие два года. Например, если вы родили ребенка в 2023-м, учтут доход за 2022 и 2021 годы.

Если на нынешнем месте работы ваша зарплата ниже, чем до этого, можно выбрать другие два года для расчета пособий.

Это разрешено, если:

- из-за этого размер вашего пособия увеличится;

- до декрета вы были в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком.

Менять расчетный период можно не на любой, а только на предыдущие два года. Для этого получите справки о доходах и напишите заявление работодателю, когда обращаетесь за отпуском по беременности и родам.