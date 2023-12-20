Общество 20.12.2023 в 09:00

Что не подлежит разделу при разводе?

Интересный вопрос
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Текст: Номер один
Что не подлежит разделу при разводе?
Номер один

Вопрос: «Здравствуйте! Все ли имущество, нажитое совместно, можно разделить?»

Елена П.

Согласно российскому семейному законодательству, нажитое в браке имущество супругов разделяется между ними в равных пропорциях, если иное не предусмотрено брачным соглашением (договором) или суд не принимает решение сделать долю одного из супругов в общем имуществе большей, чем половина.

Имущество, приобретенное супругами до брака, разделу не подлежит. Но если в него вносились улучшения в период брака за счет совместных средств супругов, то второй супруг может претендовать на компенсацию своих вложений в улучшение добрачного имущества второго супруга.

Что разделу не подлежит?

1. Все виды имущества, полученные в наследство от родственников или иных лиц, либо подаренные родственниками или иными лицами. Любое унаследованное или подаренное имущество - от недвижимости до предметов быта - разделу не подлежит.

2. Вещи индивидуального пользования супругов, то есть их одежда, обувь, белье, зубные щетки и иные предметы, которые могут использоваться исключительно одним из супругов.

3. Целевые выплаты, адресованные одному из супругов, например - выплаты в связи с получением травмы или ранения. Однако приобретенное по военной ипотеке недвижимое имущество разделу подлежит, как и приобретенное по обычной ипотеке. А вот компенсацию за ранение делить с супругой не придется.

4. Исключительные права использовать и распоряжаться результатами интеллектуальной деятельности. Если полученный за изданную книгу в период брака гонорар разделу подлежит, то авторские права на эту книгу разделу не подлежат, если только второму супругу не удастся доказать, что он тоже принимал участие в написании книги (создании иного объекта интеллектуальной собственности).

5. При разводе не делятся адресные пособия - выплаты по инвалидности, пособия по безработице, по уходу за ребенком, а также грантовые выплаты, в том числе на развитие предпринимательства.

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