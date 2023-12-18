В Бурятии теплоснабжающую организацию привлекли к ответственности за нарушения законодательства об энергосбережении

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ выявила в действиях ресурсоснабжающей организации нарушения законодательства об энергосбережении.Установлено, что в начале 2022 года специалистами теплоснабжающего предприятия в связи с неисправностью выведены из коммерческого учета преобразователи расхода на системе горячего водоснабжения, расположенные в одном из многоквартирных домов. В связи с этим учет тепловой энергии, предоставляемой на услугу по горячему водоснабжению в доме, не обеспечен.По данному факту прокурор района в отношении организации, осуществляющей поставку тепловой энергии, возбудил дело об административном правонарушении по ч. 12 ст. 9.16 КоАП РФ (несоблюдение организацией, осуществляющей снабжение энергетическими ресурсами, установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов).Постановлением Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора юридическому лицу назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.