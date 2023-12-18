Жители Бурятии отправили очередную гуманитарную помощь

Бурятия присоединилась к всероссийской акции «Единой России» по отправке гуманитарного конвоя в новые регионы России. В воскресенье, 17 декабря, фура с более 10 тонн гуманитарной помощи отправилась в ДНР для жителей подшефного Старобешевского района и наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Торжественный старт отправки дал перед XXI Съездом партии председатель «Единой России», Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев.Гуманитарный груз сформирован с учетом потребности, в его составе: продукты питания, хозяйственные товары, учебные пособия, канцелярские товары и прочее. Также для наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО, направлены маскировочные сети, «пятиточечники», письма, окопные свечи, балаклавы, теплая одежда и прочее.В сборе гуманитарного груза приняли участие бизнес-сообщество Бурятии - «Титан», «Бурятмяспром», «Абсолют», «Бурятхлебпром», «РИТМ», «Полином», «Николаевский», а также волонтерские организации и неравнодушные жители со всей республики.- Сегодня из Республики Бурятия стартовал гуманитарный конвой, это 20-тонный автомобиль, который направился в новые территории. В преддверии Нового года мы снова не остались в стороне и поучаствовали всей республикой в отправке помощи, которая сейчас так необходима. Всего от республики уже направлено более 212 тонн гуманитарной помощи, - отметила заместитель министра спорта и молодежной политики Бурятии Татьяна Парпаева.Отметим, что Правительством Бурятии реализуется обширный комплекс мер по поддержке участников СВО и членов их семей. За все время на эти цели выделено более 3,97 млрд рублей. За счет добровольных взносов в республике собрано более 288,5 млн рублей.