Общество 18.12.2023 в 10:16
В Улан-Удэ можно заказать приезд Деда Мороза на тройке лошадей
Правда за 30 минут сказки придется заплатить 3500 рублей
Текст: Ольга Лазарева
Необычную услугу для новогодних семейных поздравлений предлагают в Улан-Удэ. Поздравить ребенка приедет Дед Мороз на тройке лошадей под колокольные перезвоны. «Вы окажетесь в сказке, которая заставит поверить в чудо!» - обещают организаторы.
«За это время чудес:
- Дети расскажут стих или споют песню
- Прокатитесь на тройке
- Ребенок получит подарок ( который родители уже заранее приготовили)
- Покормите яблоком или морковкой, сухариком лошадку и кролика ( вкусняшки привозите с собой)
- В лесу будет наряжена красивая ёлка!», - сообщают предприниматели.
Дороже всего заказ обойдется 31 декабря – за 30 минут участия в таком спектакле придется заплатить 3500 рублей.
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