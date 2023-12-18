В Улан-Удэ можно заказать приезд Деда Мороза на тройке лошадей

Необычную услугу для новогодних семейных поздравлений предлагают в Улан-Удэ. Поздравить ребенка приедет Дед Мороз на тройке лошадей под колокольные перезвоны. «Вы окажетесь в сказке, которая заставит поверить в чудо!» - обещают организаторы.

«За это время чудес:

- Дети расскажут стих или споют песню

- Прокатитесь на тройке

- Ребенок получит подарок ( который родители уже заранее приготовили)

- Покормите яблоком или морковкой, сухариком лошадку и кролика ( вкусняшки привозите с собой)

- В лесу будет наряжена красивая ёлка!», - сообщают предприниматели.





Дороже всего заказ обойдется 31 декабря – за 30 минут участия в таком спектакле придется заплатить 3500 рублей.