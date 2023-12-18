Общество 18.12.2023 в 10:22
Улан-Батор опередил Улан-Удэ
В столице Монголии уже зажгли огни на главной новогодней ёлке
Текст: Номер один
Несмотря на морозную погоду, новогодняя атмосфера захватила столицу Монголии, и в первую неделю декабря на ее центральной площади зажглись огни главной елки страны, сообщило МОНЦАМЭ.
В прошлом году 22-метровую елку обновили, украсив ее светодиодной лентой с 950 лампочками в виде сосновых шишек, 4000 маленькими игрушками и 50 светодиодными игрушками.
Традиционно строительство ледового городка на центральной площади началось 8 декабря. Кроме того, компании могут установить свою собственную новогоднюю елку на центральной площади и возвести свои собственные городки.
Интересно отметить, что обычай украшать рожденственскую елку зародился в Германии. Это произошло еще в XV веке в городе Фрайбурге.
Фото: montsame.mn
В прошлом году 22-метровую елку обновили, украсив ее светодиодной лентой с 950 лампочками в виде сосновых шишек, 4000 маленькими игрушками и 50 светодиодными игрушками.
Традиционно строительство ледового городка на центральной площади началось 8 декабря. Кроме того, компании могут установить свою собственную новогоднюю елку на центральной площади и возвести свои собственные городки.
Интересно отметить, что обычай украшать рожденственскую елку зародился в Германии. Это произошло еще в XV веке в городе Фрайбурге.
Фото: montsame.mn
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