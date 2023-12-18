Общество 18.12.2023 в 10:30
В Улан-Удэ сегодня отключат воду на 14 улицах
Отключение необходимо в связи с аварийно-восстановительными работами
Текст: Ольга Лазарева
Сегодня, 18 декабря, с 09:00 до 20:00 будет отключено холодное водоснабжение в Железнодорожном районе, сообщает МУП «Водоканал».
Причина: в связи с аварийно-восстановительными работами по устранению аварии на трубе ду-300 мм по ул. Осипенко, 3.
Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.
Список домов в карточках:
Причина: в связи с аварийно-восстановительными работами по устранению аварии на трубе ду-300 мм по ул. Осипенко, 3.
Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.
Список домов в карточках:
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