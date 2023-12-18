Общество 18.12.2023 в 10:54

В Госдуму внесли законопроект о запрете педофилам посещать школы

Также судимым за педофилию запретят посещать места отдыха детей
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Текст: Ольга Лазарева
В Госдуму внесли законопроект о запрете педофилам посещать школы
Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, посещать образовательные учреждения и места отдыха детей, сообщает РБК. 

Поправки вносятся в ст. 4 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Авторы напомнили, что согласно закону лицам, осужденным за сексуальное насилие над детьми, запрещено выезжать «за установленные судом пределы территории», а также они обязаны являться от одного до четырех раз в месяц в органы внутренних дел.

Законопроект предлагает ввести в отношении них «обязательное административное ограничение в виде запрета посещения образовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением несовершеннолетних, объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) и их оздоровления, объектов с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур».

В начале декабря правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД о запрете посещать места скопления детей гражданам, имеющим непогашенную судимость за педофилию, писали «Ведомости» со ссылкой на источник в комиссии. Ведомство в декабре 2022 года предложило запретить таким гражданам посещать школы, детские лагеря, а также игровые и спортивные площадки. Документ также был одобрен Минюстом. Исключение будет делаться только в том случае, если судимый сопровождает своего ребенка.

Напомним, на днях следственный комитет Бурятии сообщил о том, что завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины, ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших).

Как рассказали в следственном ведомстве, утром 10 апреля в Улан-Удэ во время поездки в маршрутном автобусе обвиняемый пристал к находившейся рядом малолетней девочке и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Спустя некоторое время в этом же автобусе он совершил аналогичное преступление в отношении еще одной девочки. Потерпевшие от испуга не стали просить помощи у окружающих и просто вышли на ближайших остановках.

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