Общество 18.12.2023 в 10:59

В Бурятии спасатели помогли замерзающему мужчине

Он поехал за дровами со знакомыми, но они высадили и росили его на берегу Гусиного озера
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Текст: Номер один
В Бурятии спасатели помогли замерзающему мужчине
В Бурятии утром 17 декабря от единой диспетчерской службы Селенгинского района в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация о том, что на льду озера, в районе села Гусиное озеро, замерзает мужчина, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

«На место оперативно выехали спасатели поисково-спасательного отряда №3 Бурятской республиканской ПСС, который дислоцируется в городе Гусиноозерск. Спасатели обнаружили заявителя у озера. Мужчина пояснил, что он выехал со знакомыми за дровами, по дороге его высадили из машины. Мужчина попытался сам дойти до ближайшего населенного пункта, но сбился с пути», - рассказали в БРПСС.

Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей БРПСС мужчина в удовлетворительном состоянии доставлен в населенный пункт и передан бригаде врачей.

Впрочем, остается вопрос – почему спутники высадили мужчину из машины?

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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