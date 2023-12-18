В Бурятии спасатели помогли замерзающему мужчине

В Бурятии утром 17 декабря от единой диспетчерской службы Селенгинского района в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация о том, что на льду озера, в районе села Гусиное озеро, замерзает мужчина, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.«На место оперативно выехали спасатели поисково-спасательного отряда №3 Бурятской республиканской ПСС, который дислоцируется в городе Гусиноозерск. Спасатели обнаружили заявителя у озера. Мужчина пояснил, что он выехал со знакомыми за дровами, по дороге его высадили из машины. Мужчина попытался сам дойти до ближайшего населенного пункта, но сбился с пути», - рассказали в БРПСС.Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей БРПСС мужчина в удовлетворительном состоянии доставлен в населенный пункт и передан бригаде врачей.Впрочем, остается вопрос – почему спутники высадили мужчину из машины?Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС