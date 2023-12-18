Общество 18.12.2023 в 10:59
В Бурятии спасатели помогли замерзающему мужчине
Он поехал за дровами со знакомыми, но они высадили и росили его на берегу Гусиного озера
Текст: Номер один
В Бурятии утром 17 декабря от единой диспетчерской службы Селенгинского района в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация о том, что на льду озера, в районе села Гусиное озеро, замерзает мужчина, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
«На место оперативно выехали спасатели поисково-спасательного отряда №3 Бурятской республиканской ПСС, который дислоцируется в городе Гусиноозерск. Спасатели обнаружили заявителя у озера. Мужчина пояснил, что он выехал со знакомыми за дровами, по дороге его высадили из машины. Мужчина попытался сам дойти до ближайшего населенного пункта, но сбился с пути», - рассказали в БРПСС.
Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей БРПСС мужчина в удовлетворительном состоянии доставлен в населенный пункт и передан бригаде врачей.
Впрочем, остается вопрос – почему спутники высадили мужчину из машины?
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На место оперативно выехали спасатели поисково-спасательного отряда №3 Бурятской республиканской ПСС, который дислоцируется в городе Гусиноозерск. Спасатели обнаружили заявителя у озера. Мужчина пояснил, что он выехал со знакомыми за дровами, по дороге его высадили из машины. Мужчина попытался сам дойти до ближайшего населенного пункта, но сбился с пути», - рассказали в БРПСС.
Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей БРПСС мужчина в удовлетворительном состоянии доставлен в населенный пункт и передан бригаде врачей.
Впрочем, остается вопрос – почему спутники высадили мужчину из машины?
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС