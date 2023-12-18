Игорь Шутенков: «Мы готовы к переговорам о полном выкупе имущества АО «Городские маршруты»

Мэр столицы Бурятии выразил уверенность, что город инфраструктурно готов к резкому увеличению количества автобусов, сообщили в городской администрации.«Арендные отношения с АО «Городские маршруты» у нас стабильные. Мы с акционером договорились сразу, еще до приобретения автобусов, о долгосрочной аренде производственных площадей на наших условиях. Более того, мы готовы к переговорам о полном выкупе имущества обратно при поддержке республиканских властей. И пока этих площадей нам хватает для обслуживания всего муниципального парка.Также мэр объяснил хронологию, как шла поступательная закупка новых автобусов в Улан-Удэ. Первым шагом к решению проблемы стал проект «Народный бюджет»:«В ходе избирательной кампании на выборах мэра родилась идея: давайте предложим жителям города решить какую-то одну глобальную проблему, а не несколько мелких. Это было нелегко донести до горожан. Обычно во время выборов люди ориентируются на свой округ, микрорайон и двор, а не в целом по городу. Но жители Улан-Удэ нам поверили и проголосовали за решение проблем муниципального транспорта. Так, в городе по проекту «Народный бюджет» и за счет дальневосточной субсидии появились первые 42 автобуса ПАЗ. И мы не просто их на линию выставили, а «одели» в бренд. Прошло несколько лет, и видно, что светло-синие брендовые автобусы узнаваемы, и стали привычной частью городской среды.В 2021-2022 годах благодаря усилиям главы Бурятии Алексея Цыденова вопрос развития общественного транспорта был вынесен на федеральный уровень.«Городу выделили средства на приобретение автобусов. Здесь спасибо Алексею Самбуевичу с его опытом работы в федеральном правительстве. Это он придумал, как на одно решение можно получить три источника финансирования - федеральная и дальневосточная субсидии, плюс льготное финансирование ВЭБа по лизинговым платежам. В результате за короткий срок мы пришли к 183 автобусам большой и средней вместимости в 2023. И это еще не все. Купили 26 автобусов малого класса «Газель Next City» - они уже прибыли в Улан-Удэ. Наши «Пазики» и «Волгабасы» по своим габаритам не на каждую улицу могут зайти. Есть жилые массивы, где нецелесообразен большой автобус - там пойдет транспорт малого класса», - пояснил Игорь Шутенков.Фото: ulan-ude-info.ru