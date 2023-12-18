Общество 18.12.2023 в 11:25

В Бурятии впервые сформируют молодежное правительство

Оно будет призвано давать советы настоящему правительству республики
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии впервые сформируют молодежное правительство

В 50 регионах России созданы новые совещательные органы - молодежные правительства. Есть даже Ассоциация молодежных правительств РФ. Сейчас работа по созданию аналогичного органа началась и в Бурятии.

В состав бурятского молодежного правительства войдут 15 человек. Их отберут на конкурсной основе. До 15 января 2024 г. желающие войти в их число могут подавать заявки. Это первый этап конкурса. Затем пройдет собеседование и другие аспекты отбора.

Окончательно молодежное правительство Бурятии планируется создать к марту будущего года. Зарплату его члены, конечно, получать не будут. А цель нового органа состоит в расширении привлечения молодежи к участию в социально-экономической и политической жизни региона. Новый орган будет помогать реальному правительству в поиске путей решения вопросов, актуальных для республики.

Среди основных критериев отбора - возраст от 18 до 35 лет, предоставление копии паспорта, необходима полицейская справка, что претендент на вхождение в новоиспеченное правительство не судим, потребуется предоставить эссе. В нем кандидат должен рассказать для чего он хочет попасть в члены молодежного правительства, что надо улучшить в Бурятии, каковы предложения кандидата по развитию республики.

Срок полномочий создаваемого молодежного правительства составит два года.

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