Общество 18.12.2023 в 11:42
В Улан-Удэ заработали елочные базары
Горожане могут купить новогоднюю елочку на шести торговых точках
Текст: Ольга Лазарева
В столице Бурятии работают сразу шесть ёлочных базаров.
В Советском районе приобрести зеленую красавицу можно на улице Кабанской, вблизи остановки «ТЦ «Абсолют».
В Железнодорожном районе атрибут новогоднего праздника можно купить вблизи сквера «Радуга», на ул. Ботанической (вблизи остановки «Тумэр Морин»).
В Октябрьском районе елочки будут продавать на ул. Терешковой, вблизи Русдрама, на ул. Шумяцкого, вблизи остановки «Акбэс», а также на ул. Ключевской, вблизи дома №40.
В Советском районе приобрести зеленую красавицу можно на улице Кабанской, вблизи остановки «ТЦ «Абсолют».
В Железнодорожном районе атрибут новогоднего праздника можно купить вблизи сквера «Радуга», на ул. Ботанической (вблизи остановки «Тумэр Морин»).
В Октябрьском районе елочки будут продавать на ул. Терешковой, вблизи Русдрама, на ул. Шумяцкого, вблизи остановки «Акбэс», а также на ул. Ключевской, вблизи дома №40.
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