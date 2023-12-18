В Улан-Удэ заработали елочные базары

В столице Бурятии работают сразу шесть ёлочных базаров.В Советском районе приобрести зеленую красавицу можно на улице Кабанской, вблизи остановки «ТЦ «Абсолют».В Железнодорожном районе атрибут новогоднего праздника можно купить вблизи сквера «Радуга», на ул. Ботанической (вблизи остановки «Тумэр Морин»).В Октябрьском районе елочки будут продавать на ул. Терешковой, вблизи Русдрама, на ул. Шумяцкого, вблизи остановки «Акбэс», а также на ул. Ключевской, вблизи дома №40.