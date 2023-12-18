Общество 18.12.2023 в 11:58
Жителей Бурятии призывают рассказать, приходилось ли им сталкиваться с коррупцией со стороны сотрудников ГИБДД
На сайте МВД проводится опрос общественного мнения
Текст: Ольга Лазарева
Управление ГИБДД МВД по Республике Бурятия информирует о проведении онлайн-опроса о состоянии законности в работе подразделений Госавтоинспекции регионального МВД.
Участникам опроса предлагается ответить на вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлением коррупции со стороны сотрудников ГИБДД за последние 6 месяцев».
Принять участие в опросе можно здесь.
Участникам опроса предлагается ответить на вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлением коррупции со стороны сотрудников ГИБДД за последние 6 месяцев».
Принять участие в опросе можно здесь.
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