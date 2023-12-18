Жителей Бурятии призывают рассказать, приходилось ли им сталкиваться с коррупцией со стороны сотрудников ГИБДД

Управление ГИБДД МВД по Республике Бурятия информирует о проведении онлайн-опроса о состоянии законности в работе подразделений Госавтоинспекции регионального МВД.Участникам опроса предлагается ответить на вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлением коррупции со стороны сотрудников ГИБДД за последние 6 месяцев».