Общество 18.12.2023 в 12:06

Трутнев: Российско-китайская ТОР может появиться на Дальнем Востоке

Прошла встреча сопредседателей Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР
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Трутнев: Российско-китайская ТОР может появиться на Дальнем Востоке
Одной из возможностей расширения сотрудничества российского Дальнего Востока и северо-восточных провинций КНР может стать создание международной территории опережающего развития (ТОР). Об этом заявил в Пекине полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, «российская сторона готова обсуждать с китайской стороной условия сотрудничества, которые соответствуют взаимным интересам».

В Пекине прошла встреча сопредседателей Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики. Российскую часть комиссии возглавляет полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Руководитель китайской части комиссии – заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

«Встреча, проходящая в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, имеет особое значение. Мир стремительно меняется. Россия участвует в Специальной военной операции. Нашей стране западными государствами объявлена экономическая война, разработаны тысячи санкций, целью которых является остановить развитие России. Все эти попытки абсолютно безрезультатны. Мы твердо знаем, что в ходе Специальной военной операции мы защищаем свободу и суверенитет нашей страны. Конечно, Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта. К сожалению, в силу позиций западных стран эта процедура осложняется. Все это вместе приводит к разрушению экономических, культурных, человеческих связей, к утрате доверия между странами. Эти факторы не способствуют развитию человечества. Поэтому сохранение и развитие проверенных временем дружеских связей между Российской Федерацией и КНР создает одну из глобальных осей, стабилизирующих ситуацию в мире в целом», – открыл встречу Юрий Трутнев.



 «В этом году председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Владимирович Путин провели две встречи. Под стратегическим руководством глав наших государств взаимное партнёрство двух стран развивается на высоком уровне. Повышается политическое взаимное доверие, наши торгово-экономические связи уверенно усиливаются. Сегодняшняя наша встреча сосредоточена на выполнении поручений руководителей наших государств, чтобы подготовить повестку к встрече глав правительств. Углубление китайско-российской практической кооперации носит больше, чем двусторонний характер и приобретает в самом деле глобальное значение. В этом году китайско-российское экономическое сотрудничество несмотря на внешние негативные вызовы развиваются на устойчивой ускоренной траектории. Это новая веха в развитии китайско-российских торгово-экономических связей. Поступательно развивается инвестиционное сотрудничество, реализуются крупные инвестпроекты», – заметил Чжан Гоцин.

На встрече обсуждалось усиление российско-китайского взаимодействия на Дальнем Востоке. Юрий Трутнев отметил динамику торгово-экономического сотрудничества двух стран.

«Китай – ключевой экономический партнер нашей страны на Дальнем Востоке. Товарооборот между дальневосточными регионами и северо-восточными провинциями Китая устойчиво растет. За 10 лет он увеличился вдвое и в 2022 году составил 22 млрд долларов. Ожидаем, что в 2023 он достигнет 27 млрд долларов», – сказал он.

Почти половина всего внешнеторгового оборота Бурятии приходится на долю КНР - за январь-сентябрь 2023 года приходится 49%. В структуре экспорта республики в первом полугодии 2023 года наибольшая доля приходится на минеральную продукцию, а также древесину и целлюлозно-бумажную продукцию. В структуре импорта наибольшая доля приходится на машиностроительную продукцию, продукцию химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Отдельное внимание уделено взаимодействию в туристической отрасли. Возобновлены прямые рейсы из городов Дальнего Востока, в том числе из Улан-Удэ – в города Китая. Важным событием стало возобновление с 1 августа 2023 года безвизового режима для групповых туристических поездок китайских граждан в Российскую Федерацию. Из 37 тысяч китайских туристов, которые посетили Россию по этой программе, 80 % выбрали Дальний Восток.

Обсуждалось проведение очередного заседания Межправительственной Комиссии. Российская сторона предложила провести заседание на территории Дальнего Востока.

В тот же день Юрий Трутнев встретился с китайскими компаниями, заинтересованными в реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.  Обсуждалось взаимодействие в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства и логистики.

Фото: egov-buryatia.ru
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Россия КНР Дальний Восток ТОР

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