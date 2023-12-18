В Бурятии женщина получит жилье во внеочередном порядке

Прокуратура Закаменского района провела проверку по обращению местной жительницы - инвалида 2 группы о защите ее жилищных прав.Установлено, что женщина страдает эпилепсией. Это тяжелое хроническое заболевание, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. В связи с этим заявитель имеет право на получение жилого помещения во внеочередном порядке. Однако в 2022 году органом местного самоуправления она включена лишь в общий список на получение жилья по договору социального найма.Для защиты прав инвалида прокурор района главе МО ГП «город Закаменск» внес представление, по результатам рассмотрения которого женщине нашли помещение для проживания, которое соответствует всем необходимым требованиям. Сейчас проводится процедура оформления права.