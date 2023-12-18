Общество 18.12.2023 в 12:17

В Улан-Удэ задержан серийный карманник

Установлена причастность 18-летнего студента техникума к пяти кражам
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержан серийный карманник
Сотрудники уголовного розыска полиции Улан-Удэ в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в серии карманных краж на территории Октябрьского и Железнодорожного районов города. Установлена причастность 18-летнего студента техникума к пяти фактам противоправных деяний. Причиненный ущерб превысил 150 тыс рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Злоумышленник специализировался на совершении карманных краж. Ночью 2 декабря он вынул дорогостоящий телефон из кармана куртки выходившей из бара девушки. Через неделю совершил две аналогичных кражи: незаметно завладел мобильным устройством нетрезвого мужчины, ожидающего такси рядом с ночным клубом в компании приятеля (при этом гаджет фигурант похитил из кармана его джинсов), а чуть позже в фойе того же заведения лишил сотового телефона другую посетительницу.

На этом подозреваемый не остановился. Вечером он вышел с жертвой на связь через её друга. В смс-сообщении молодой человек предложил  вернуть телефон за вознаграждение. Стороны договорились о сумме выкупа в три тысячи рублей, которые перевела потерпевшая. Однако возврата имущества (по договоренности – через водителя такси) она не дождалась.

Отметим, ранее злоумышленником также была совершена кража электросамоката из подъезда многоквартирного дома.

В содеянных противоправных деяниях улан-удэнец признался, объяснив, что часть похищенных вещей он планировал продать, другими – пользоваться сам. В прошлом горожанин привлекался к уголовной ответственности за попытки краж.

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Фото: «Номер один»
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преступность карманник задержание

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