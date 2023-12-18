Власти Бурятии слили в единое целое школьное образование и туризм

В Бурятии начата реализация интересного направления - это образовательные программы, как туристический продукт. Упомянутые программы нацелены на учеников школ, начиная с 7 класса. Как отмечают в правительстве региона, новинка поможет учащимся закрепить школьные знания, а также узнать родную республику, что называется, вживую.В рамках синтеза образования и туризма разработаны первые пять программ. Они охватывают экологию, спорт, науку, историю и культуру. Программы можно воплощать, как во время каникул, так и в течение учебного периода.Как отмечают в правительстве республике, если школа заинтересуется какой-то программой, то она может включить ее в свой учебный план.В какой-то мере, новые пять программ можно назвать профориентационными. В ходе программ школьники смогут посетить улан-удэнский авиазавод, солнечную электростанцию, Гусиноозерскую ГРЭС, нефритовую фабрику, заповедник, Центр ядерной медицины, музеи.