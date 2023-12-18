Общество 18.12.2023 в 12:53
В Бурятии вновь сформируют молодежное правительство
Оно будет призвано давать советы действующему правительству республики
Текст: Петр Санжиев
В 50 регионах России созданы новые совещательные органы - молодежные правительства. Есть даже Ассоциация молодежных правительств РФ. Сейчас работа по созданию аналогичного органа началась и в Бурятии. В состав бурятского молодежного правительства войдут 15 человек. Их отберут на конкурсной основе. До 15 января 2024 года желающие войти в их число могут подавать заявки. Это первый этап конкурса. Затем пройдет собеседование и другие аспекты отбора.
Окончательно молодежное правительство Бурятии планируется создать к марту будущего года. Зарплату его члены, конечно, получать не будут. А цель нового органа состоит в расширении привлечения молодежи к участию в социально-экономической и политической жизни региона. Новый орган будет помогать реальному правительству в поиске путей решения вопросов, актуальных для республики.
Среди основных критериев отбора - возраст от 18 до 35 лет, предоставление копии паспорта, необходима полицейская справка, что претендент на вхождение в новоиспеченное правительство не судим, потребуется предоставить эссе, в котором кандидат должен рассказать для чего он хочет попасть в члены молодежного правительства, что надо улучшить в Бурятии, каковы предложения кандидата по развитию республики.
Срок полномочий создаваемого молодежного правительства составит два года.
Напомним, впервые молодежное правительство республики было сформировано при предыдущем главе региона Вячеславе Наговицыне. В июне 2008 года все министры правительства Бурятии в полном составе ушли в отпуск. Вместо них министерства и ведомства возглавили их молодые заместители. Возраст членов «летнего кабинета министров» был до 35 лет. Сам глава республики оставался в это время на работе. Опыт был вполне удачным. Некоторые из «молодежных» министров смогли позже возглавить ведомства или занять иные высокие кадровые позиции.
В 2017 году действующий глава республики Алексей Цыденов повторил опыт, но в другом ключе. Он объявил открытый конкурс на должности министров экономики, спорта и молодежной политики, здравоохранения, культуры, а также руководителя нового министерства по туризму Бурятии. Подразумевался поиск новых лиц и молодых управленцев.
В итоге министерство спорта и молодежной политики возглавил заведующий кафедрой теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФИСМиТ) Вячеслав Дамдинцурунов, министерство культуры - гендиректор издательского дома «Информ-полис» Соелма Дагаева. Министром туризма стала - заместитель председателя комитета экономического развития и туризма Улан-Удэ - начальник отдела развития туризма Мария Бадмацыренова. Пост министра здравоохранения занял директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии Дамбинима Самбуев.
Кандидатуру директора бурятского филиала ПАО «Росбанк» Александра Бардалеева, победившего в конкурсе на пост министра экономики Бурятии, позже утвердил Народный Хурал Бурятии.
Кто-то по сей день работает в правительстве, кто-то продолжает карьеру в других регионах и структурах.
Фото: «Номер один»
Окончательно молодежное правительство Бурятии планируется создать к марту будущего года. Зарплату его члены, конечно, получать не будут. А цель нового органа состоит в расширении привлечения молодежи к участию в социально-экономической и политической жизни региона. Новый орган будет помогать реальному правительству в поиске путей решения вопросов, актуальных для республики.
Среди основных критериев отбора - возраст от 18 до 35 лет, предоставление копии паспорта, необходима полицейская справка, что претендент на вхождение в новоиспеченное правительство не судим, потребуется предоставить эссе, в котором кандидат должен рассказать для чего он хочет попасть в члены молодежного правительства, что надо улучшить в Бурятии, каковы предложения кандидата по развитию республики.
Срок полномочий создаваемого молодежного правительства составит два года.
Напомним, впервые молодежное правительство республики было сформировано при предыдущем главе региона Вячеславе Наговицыне. В июне 2008 года все министры правительства Бурятии в полном составе ушли в отпуск. Вместо них министерства и ведомства возглавили их молодые заместители. Возраст членов «летнего кабинета министров» был до 35 лет. Сам глава республики оставался в это время на работе. Опыт был вполне удачным. Некоторые из «молодежных» министров смогли позже возглавить ведомства или занять иные высокие кадровые позиции.
В 2017 году действующий глава республики Алексей Цыденов повторил опыт, но в другом ключе. Он объявил открытый конкурс на должности министров экономики, спорта и молодежной политики, здравоохранения, культуры, а также руководителя нового министерства по туризму Бурятии. Подразумевался поиск новых лиц и молодых управленцев.
В итоге министерство спорта и молодежной политики возглавил заведующий кафедрой теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФИСМиТ) Вячеслав Дамдинцурунов, министерство культуры - гендиректор издательского дома «Информ-полис» Соелма Дагаева. Министром туризма стала - заместитель председателя комитета экономического развития и туризма Улан-Удэ - начальник отдела развития туризма Мария Бадмацыренова. Пост министра здравоохранения занял директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии Дамбинима Самбуев.
Кандидатуру директора бурятского филиала ПАО «Росбанк» Александра Бардалеева, победившего в конкурсе на пост министра экономики Бурятии, позже утвердил Народный Хурал Бурятии.
Кто-то по сей день работает в правительстве, кто-то продолжает карьеру в других регионах и структурах.
Фото: «Номер один»
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