В Бурятии вновь сформируют молодежное правительство

В 50 регионах России созданы новые совещательные органы - молодежные правительства. Есть даже Ассоциация молодежных правительств РФ. Сейчас работа по созданию аналогичного органа началась и в Бурятии. В состав бурятского молодежного правительства войдут 15 человек. Их отберут на конкурсной основе. До 15 января 2024 года желающие войти в их число могут подавать заявки. Это первый этап конкурса. Затем пройдет собеседование и другие аспекты отбора.Окончательно молодежное правительство Бурятии планируется создать к марту будущего года. Зарплату его члены, конечно, получать не будут. А цель нового органа состоит в расширении привлечения молодежи к участию в социально-экономической и политической жизни региона. Новый орган будет помогать реальному правительству в поиске путей решения вопросов, актуальных для республики.Среди основных критериев отбора - возраст от 18 до 35 лет, предоставление копии паспорта, необходима полицейская справка, что претендент на вхождение в новоиспеченное правительство не судим, потребуется предоставить эссе, в котором кандидат должен рассказать для чего он хочет попасть в члены молодежного правительства, что надо улучшить в Бурятии, каковы предложения кандидата по развитию республики.Срок полномочий создаваемого молодежного правительства составит два года.Напомним, впервые молодежное правительство республики было сформировано при предыдущем главе региона Вячеславе Наговицыне. В июне 2008 года все министры правительства Бурятии в полном составе ушли в отпуск. Вместо них министерства и ведомства возглавили их молодые заместители. Возраст членов «летнего кабинета министров» был до 35 лет. Сам глава республики оставался в это время на работе. Опыт был вполне удачным. Некоторые из «молодежных» министров смогли позже возглавить ведомства или занять иные высокие кадровые позиции.В 2017 году действующий глава республики Алексей Цыденов повторил опыт, но в другом ключе. Он объявил открытый конкурс на должности министров экономики, спорта и молодежной политики, здравоохранения, культуры, а также руководителя нового министерства по туризму Бурятии. Подразумевался поиск новых лиц и молодых управленцев.В итоге министерство спорта и молодежной политики возглавил заведующий кафедрой теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФИСМиТ) Вячеслав Дамдинцурунов, министерство культуры - гендиректор издательского дома «Информ-полис» Соелма Дагаева. Министром туризма стала - заместитель председателя комитета экономического развития и туризма Улан-Удэ - начальник отдела развития туризма Мария Бадмацыренова. Пост министра здравоохранения занял директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии Дамбинима Самбуев.Кандидатуру директора бурятского филиала ПАО «Росбанк» Александра Бардалеева, победившего в конкурсе на пост министра экономики Бурятии, позже утвердил Народный Хурал Бурятии.Кто-то по сей день работает в правительстве, кто-то продолжает карьеру в других регионах и структурах.Фото: «Номер один»