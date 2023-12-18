В Улан-Удэ 31 декабря не будет новогоднего фейерверка

29 декабря, в 17 часов, на главной площади Бурятии - площади Советов в Улан-Удэ - состоится торжественное открытие елки. Зрители станут свидетелями веселого праздничного мероприятия. Все начнется с пролога "Утро в зимнем лесу". Затем планируется официальная часть с выступлениями, поздравлениями представителей власти. Потом представят вокально-хореографические композиции, игровую анимационную программу.Праздничного фейерверка, учитывая современную ситуацию в стране, организовывать не будут. Как пояснили в мэрии города, его не то, что отменили, его даже не планировали делать.Среди предновогодних представлений, которые пройдут в Улан-Удэ в муниципальных парках, КДЦ, библиотеках самым интересным можно назвать раздачу пряничных домиков от одной из крупных кондитерских фирм республики. Домиков будет минимум два размером 60х60 см. Их разрежут и раздадут по кускам собравшимся горожанам.В целом, с 18 декабря в столице республики в течение месяца будут проходить самые разные праздничные мероприятия. Их будет более ста - театрализованные представления, утренники и т. д. Температура воздуха ожидается приемлемая и, скорее всего, мероприятия отменяться не будут.