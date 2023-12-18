Общество 18.12.2023 в 13:16

Аномальные морозы продержатся в Бурятии до 22 декабря

Температура будет ниже нормы на 7 и более градусов
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Текст: Ольга Лазарева
Аномальные морозы продержатся в Бурятии до 22 декабря
МЧС информирует: согласно прогнозу Бурятского гидрометцентра, на территории республики сохранится аномально холодная погода до 22 декабря со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7 и более градусов.

- При понижении температуры воздуха постарайтесь сократить пребывание на улице. При выборе одежды учитывайте температурный режим. Она не должна давить и стеснять ваши движения. В сильный холод туристические походы, прогулки и дальние поездки лучше отменить. Автомобилистам стоит строго соблюдать правила дорожного движения, иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи, - предупреждают в МЧС РФ по РБ. 

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