Аномальные морозы продержатся в Бурятии до 22 декабря

МЧС информирует: согласно прогнозу Бурятского гидрометцентра, на территории республики сохранится аномально холодная погода до 22 декабря со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7 и более градусов.- При понижении температуры воздуха постарайтесь сократить пребывание на улице. При выборе одежды учитывайте температурный режим. Она не должна давить и стеснять ваши движения. В сильный холод туристические походы, прогулки и дальние поездки лучше отменить. Автомобилистам стоит строго соблюдать правила дорожного движения, иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи, - предупреждают в МЧС РФ по РБ.