Игорь Шутенков: Трамвай стал символом развития столицы Бурятии

МУП «Управление трамвая» исполнилось 65 лет: 16 декабря 1958 года на улицы города выехал самый первый электропоезд, который подвозил рабочих на ЛВРЗ. Со знаменательной датой коллектив и ветеранов предприятия поздравил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.«65 лет назад прошёл первый трамвай по улицам нашего города, и он сразу стал символом развития столицы Бурятии. Правильно говорят, без трамвая город Улан-Удэ не смог бы называться городом. Мы с вами стали свидетелями того, каким трамвай был и каким он стал сейчас. Самое главное, он полюбился горожанам. Пока автомобилисты стоят в пробках, трамвай спокойно, уверенно, гордо идёт по выделенному маршруту, везя своих пассажиров. Ну, а кроме практической пользы, наш трамвай является и культурным, и историческим наследием. Хотелось бы сказать огромное спасибо нашим ветеранам, которые смогли сохранить трамвай как рельсовый транспорт, а ведь попытки ликвидации трамвая в нашем городе были. Ветеранам спасибо!» - отметил мэр Улан-Удэ.За последние пять лет существенно вырос пассажиропоток. Если пять лет назад трамваем пользовались 14 млн пассажиров в год, то сейчас эта цифра достигла 21 млн человек. В этом году независимые эксперты составили рейтинг трамвайных предприятий России. По итогам рейтинга МУП «Управление трамвая» заняло второе место.«Наше предприятие самым первым в России стало эксплуатировать «Львят». В октябре 2021 года мы запустили новые маршруты 7 и 8 и увеличили количество вагонов с 40 до 49 единиц. Продлили движение трамваев с 22:00 до 23:00. Многие горожане пользуются пересадочным тарифом. В конце 2021 года начали предоставлять льготный проезд для пенсионеров, студентов, инвалидов, ветеранов боевых действий. В следующем году остановки будут полностью оборудованы информационными табло», - рассказал директор «Управления трамвая» Юрий Санжанов.Сегодня в «Управлении трамвая» трудится более 600 человек, и каждый - профессионал своего дела, отметил Игорь Шутенков.«Я буквально недавно был у вас на предприятии и опять убедился, что за обыденной поездкой нашего горожанина из дома на работу или ещё куда-то стоит огромный труд профессионалов, ювелирный труд, ночной и дневной труд», - подчеркнул мэр.В честь юбилейной даты лучших сотрудников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Также Игорь Шутенков вручил предприятию сертификат на 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.Фото: ulan-ude-info.ru