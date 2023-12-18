Власти Улан-Удэ призвали население в Новый год топить печки, а не включать электрообогрев

Власти столицы Бурятии перед чередой праздничных дней напомнили всем жителям Улан-Удэ, что масштабная модернизация электросетевого хозяйства города, о которой много говорится, еще не началась. Поэтому переводить свои дома, коттеджи на электрическое отопление преждевременно. Но, увы, многие думают, что город готов к переходу частного сектора на электрообогрев и, забыв про традиционные печки, переходят на электрообогрев.Это приводит к кризисным ситуациям в улан-удэнском электрическом хозяйстве, отключениям электричества. Александр Тюрюханов, и. о. председателя комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ, обратился с людям с призывом - если в доме есть обычная печь, пользуйтесь этим способом отопления.Новый год - особое время. Готовясь к переходу в 2024 г. все люди будут готовить праздничные блюда, убираться, включат стиральные машинки и другие электроприборы... Эта нагрузка, ложась на систему, весьма отягощенную электроотоплением, будет не по силам электросистеме Улан-Удэ в ее современном состоянии. Чтобы не было аварийных ситуаций, давайте в этот период обогревать частные дома привычными печками.В Улан-Удэ, конечно, готовятся к работе коммунальной системы в праздничные дни. На "Горсвете", Комбинате по благоустройству и других муниципальных предприятиях назначены дежурные. В ресурсоснабжающих компаниям частного толка также будут назначены ответственные лица. По электросетям создан целый ряд аварийных бригад и т. д.Создан запас ГСМ, запчастей, песка для подсыпки улиц и другого необходимого материала. В праздничный период в мэрии будут ежедневно проводить видеозаседания - в 9 часов утра - со всеми дежурными лицами коммунальных, жизнеобеспечивающих предприятий и организаций. Но рядовые жители бурятской столицы тоже могут внести свою лепту в благополучную встречу нового 2024 г. - просто используйте обычные печки.