Общество 18.12.2023 в 13:43

В Улан-Удэ грядет транспортная реформа

Город постепенно отказывается от длинных маршрутов, возникших в 90-е
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ грядет транспортная реформа
В связи с масштабным обновлением общественного транспорта в Улан-Удэ будет меняться и маршрутная сеть. Об этом рассказал мэр города Игорь Шутенков.

- Это всегда сложный компромисс между удобством пассажиров и экономической целесообразностью транспорта. Постепенно отказываемся от длинных маршрутов, возникших стихийно в 90-х годах. Они укорачиваются. Маршрут подвозит к одному определенному месту - к другому автобусу или трамваю, и уходит обратно, как челнок. В результате мы увеличили частоту поездок: оборачиваемость автобусов на маршруте - им не надо пробираться через город и пробки на длинные расстояния. Однако появился фактор пересадок для пассажиров.

По словам мэра, чтобы сгладить ситуацию, власти ввели на ряде маршрутов пересадочный тариф, который дает возможность без переплаты пересесть с автобуса на трамвай и обратно.

- Пока он еще не действует на частных перевозчиков. Но, я думаю, в перспективе и они будут включены. Расширяем линейку проездных билетов - льготные проезды для пенсионеров, инвалидов всех групп, участников боевых действий, студентов, школьников.

Также Игорь Шутенков рассказал, что транспортные решения в Улан-Удэ – это не уникальные изобретения, а опыт других городов.

- Берем толковое и переносим на нашу землю. Очевидно же, что людям удобно оплатить один раз за поездку и пользоваться городским автобусом и трамваем - значит мы это делаем. И не применяем «шоковые» сценарии с кардинальной перекройкой сети, не отменяем востребованные маршруты. Но на месте тех, от которых частники отказались, создаем более оптимальные, - сказал мэр.

При этом, в ближайшие годы городские власти ждут несколько серьезных вызовов, с которыми им придется столкнуться:

- Мы за три года увеличили в пять раз выпуск муниципальных автобусов. И вполне осознаем, что через определённое время - те же 5-10 лет, их надо будет менять. Причем одновременно - сейчас они пришли большой партией, а не ротацией по 15-20 в год. Замена автопарка будет большим испытанием. И эта проблема не с оттяжкой в 20-30 лет, и на потом – «кто-нибудь за нас», ее не перекинешь. В историческом смысле она придет к нам достаточно быстро, и решать ее будем мы же - действующие управленцы для нынешнего поколения горожан, - рассказал мэр. - Еще одна проблема, которую надо решать постоянно, и в долгую - кадровая. Работаем - создаем условия, поднимаем заработную плату, улучшаем социальный пакет, даже создаём женские команды - экипажи. Мы уже показали, что за ограниченное количество времени при слаженной командной работе можно любую ситуацию поменять с минуса на плюс.

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