В Бурятии установят памятник в честь героев специальной военной операции России на Украине

В Улан-Удэ объявили конкурс среди архитекторов на лучший эскиз, лучшее архитектурно-художественное решение по памятнику в честь участников спецоперации. Его планируют установить в парке Железнодорожников на ул. Гагарина. Условия конкурса вскоре будут опубликованы на сайте мэрии Улан-Удэ.Конкурс продлится с 22 декабря т. г. до 15 марта 2024 г. Прием заявок пройдет 4-11 марта 2024 г. До 15 марта объявят итоги конкурса. Один участник, коллектив может представить один проект. Для объективности оценки, работы будут зашифрованы под буквенно-цифровыми кодами. Это нужно для того, чтобы потом никто не сомневался в объективности.Кстати, пройдет и выставка проектов для широкого круга жителей города и республики. Предполагается, что она пройдет в Музее истории Улан-Удэ.Премия за первое место - 400 тыс. рублей. За второе - 150 тыс, а за третье - 50 тыс. Все вопросы можно задать по телефону в Улан-Удэ: 41-51-37, 23-39-27.