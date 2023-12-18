Общество 18.12.2023 в 14:31

В Бурятии сельчанин убил трех человек, включая свою мать

Своих жертв он поджигал в домах, не оставляя шансов выбраться из огня
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Текст: Номер один
В Бурятии сельчанин убил трех человек, включая свою мать
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в «убийстве двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью» и двух эпизодах «умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного путем поджога», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что обвиняемый на двух разных заимках вблизи села Ульдурги Еравнинского района умышленно убил трех человек, в том числе свою мать. В феврале 2020 года на животноводческой стоянке он употреблял спиртное с одним из работников, после чего во время произошедшей между ними ссоры нанес несколько ударов противнику табуретом по голове, отчего мужчина потерял сознание. Затем обвиняемый поджег дом, где они находились, и скрылся. Потерпевший в результате полученных термических ожогов скончался на месте происшествия.

После этого обвиняемый в течение нескольких лет скрывался и бродяжничал, а затем вернулся на другую животноводческую стоянку, где работала его мать вместе с сожителем. Вечером 22 февраля нынешнего года вечером после употребления с ними спиртных напитков во время возникшей ссоры обвиняемый решил совершить их убийство. Для этого он разлил возле входа в дом бензин и поджег его. Пламя отрезало потерпевшим путь наружу, и они скончались на месте происшествия от отравления продуктами горения.      
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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