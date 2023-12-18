Дороги, знаки и разметка…

В 2023 году в Улан-Удэ заделали ямы на 560 участках дорог. Общая площадь заделанных ям составила 21,7 тыс кв метров. Также было залито больше восьми км дорожных швов. На все ремонтные работы направлено 27,7 млн рублей, в том числе 4,2 млн рублей - на ремонт внутриквартальных проездов, сообщили в Комбинате по благоустройству.«В этом году по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова мы впервые взяли на себя полномочия следить за состоянием дорожных знаков и разметки. Это позволило сэкономить бюджетные средства и повысить оперативность работ. Ранее эти работы выполняли подрядчики, которые зависели от конкурсных процедур», — сказал и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.На содержание разметки было выделено 26,9 млн рублей. Для выполнения работ приобретены две специализированные машины для нанесения дорожной разметки «Шмель 11 АН» на общую сумму 15,7 млн рублей. С их помощью две бригады покрасили 43,1 тыс кв м дорожной разметки: 20,5 тыс кв м - осевых линий и 22,6 тыс кв м - пешеходных переходов. Для контроля колориметрических характеристик разметки приобрели специальные приборы: спектрофотометр и ретрорефлектометр.Сезон ямочного ремонта возобновится в следующем году после установления среднесуточных температур +5 градусов, дорожную разметку начнут обновлять при среднесуточной температуре +15 градусов.За дорожными знаками следят круглый год. С начала года дорожная бригада отремонтировала 1885 знаков и 1038 стоек. Также специалисты установили в городе 1555 новых знаков по проекту организации дорожного движения.Фото: ulan-ude-info.ru