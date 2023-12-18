Общество 18.12.2023 в 15:17

В Бурятии сотрудники ГИБДД помогли потушить загоревшийся на дороге автомобиль

Водитель положил под капот в качестве утеплителя одеяло, которое и спровоцировало возгорание
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Текст: Номер один
В Бурятии сотрудники ГИБДД помогли потушить загоревшийся на дороге автомобиль
В Бурятии после прохождения медицинского освидетельствования для патрулирования в селе Турунтаево сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Прибайкальскому району, отъезжая от медицинского учреждения, заметили стоящий на перекрестке дорог автомобиль. Из-под капота и из салона вырывались языки пламени, валил дым. Водитель, бегая от машины к обочине за снегом, пытался потушить возгорание.

Оценив сложившуюся обстановку, старший инспектор ДПС Андрей Добрынин и стажер по должности инспектора Виктор Снетков подъехали к горящей иномарке. Андрей Добрынин достал из багажника служебного автомобиля огнетушитель и помог ликвидировать пожар.

В результате грамотных и оперативных действий полицейских никто из участников дорожного движения не пострадал.

Тем временем 53-летний водитель транспортного средства рассказал правоохранителям, что положил под капот в качестве утеплителя одеяло, которое, по всей вероятности, и спровоцировало возгорание, упав по ходу движения на глушитель. Он выразил огромную благодарность сотрудникам полиции за своевременно оказанную помощь и сохраненное авто.



Фото: ГИБДД
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