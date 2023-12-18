В Улан-Удэ пожаловались на низкие зарплаты в детсадах

Сегодня в соцсетях прозвучала жалоба. По словам улан-удэнца, его супруга, работая нянечкой, получает лишь минимальную оплату труда.« Я вот не могу понять. Моя жена работает няней в детском саду. И всю жизнь работает за эту несчастную минимальную зарплату, а бывало и меньше намного. Вкалывает, как все с 7.30 до 17.00.Цены выросли в 1,5 -2 раза, если ещё раньше терпели как-то на зарплату мужа, то есть мою, то сейчас уже не выносимо стало. Няня все рабочее время ухаживает за детьми родителей, которые получают не как она, а в разы больше. А она, что рабыня, всю свою жизнь за эту несчастную "минималку," работать и умереть? Администрация, выделяйте деньги из бюджета доплату работникам детских садов, на достойную им зарплату», - пишет автор анонимного поста в паблике "Злой Улан-Удэ".В комментариях его поддержали:- Я хоть не работник сада, но тоже "ЗА", чтобы зарплату повысили, это ж так тяжело, работать с детьми, просто памятники нужно ещё при жизни ставить! Конечно у каждого своя работа и то же не из лëгких, но благородный труд дошкольников и учителей должен оцениваться достойно, лично я бы точно не смогла быть учителем и воспитателем, как по мне, это сложно!- Все правильно в ДОУ работать за мизерные зарплаты, очень много нагрузки, тяжело - неблагодарная работа!- Конечно з/п слишком маленькая, а ответственность большая, нужно увеличивать, текучка тоже приличная.- Зарплата 20-25. Если максимально с нагрузкой на 2 группы , то 27.- Люди, работающие в дошкольных госучреждениях, заслуживают большего, потому что, это подвиг. 30, а иногда и более детей 12 часов, 5 дней в неделю, это нужно иметь стальные нервы, и призвание. На зарплату воспитателя, или няни, имея своих детей, выжить нереально. Но не все родители это понимают.- Лучше уйти работать няней на дому, в семью. Опыт в саду есть, с один двумя ребенком легче и зарплата больше. Если недалеко от дома найти - вообще супер, - советуют горожане.