Общество 18.12.2023 в 15:42

В Улан-Удэ стая собак не дает прохода детям

Они заняли дорогу, по которой дети ежедневно ходят школьники  
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ стая собак не дает прохода детям
Жители 100-х кварталов снова бьют тревогу. В 102 квартале стая собак установила свои законы и пройти мимо озлобленных животных становится опасно. 

«Администрация октябрьского района, примите уже меры! В 102 мимо кладбища невозможно пройти! Стая, огромная стая собак налетает на детей и взрослых! Дети ходят ежедневно на тренировки в «Патриот», не всегда есть возможность увезти и привезти обратно, приходится идти пешком, и каждый раз проходя мимо этой стаи страшных оскалишихся псов , думать авось повезёт, авось не съедят! Что ждёте? Очередного случая когда стая загрызёт ребёнка, или что мало травм! Нужно что бы на смерть загрызли! Сколько можно!», - пишут в паблике Аноним 03. 

Напомним, как сообщали в комитете городского хозяйства, с наступлением холодов безнадзорные животные сбиваются в стаи, которые начинают разрастаться и охранять территорию, поскольку считают ее своей. 

Горожан просят  сообщать о таких стаях в службы отлова:

Советский район – тел.: 61-26-62 (ИП Жихарева)
Железнодорожный район – тел.: 61-26-62 (ИП Жихарева)
Октябрьский район – тел.: 62-19-99 (ООО «Ананда»)

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