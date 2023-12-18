В Улан-Удэ стая собак не дает прохода детям

Жители 100-х кварталов снова бьют тревогу. В 102 квартале стая собак установила свои законы и пройти мимо озлобленных животных становится опасно.«Администрация октябрьского района, примите уже меры! В 102 мимо кладбища невозможно пройти! Стая, огромная стая собак налетает на детей и взрослых! Дети ходят ежедневно на тренировки в «Патриот», не всегда есть возможность увезти и привезти обратно, приходится идти пешком, и каждый раз проходя мимо этой стаи страшных оскалишихся псов , думать авось повезёт, авось не съедят! Что ждёте? Очередного случая когда стая загрызёт ребёнка, или что мало травм! Нужно что бы на смерть загрызли! Сколько можно!», - пишут в паблике Аноним 03.Напомним, как сообщали в комитете городского хозяйства, с наступлением холодов безнадзорные животные сбиваются в стаи, которые начинают разрастаться и охранять территорию, поскольку считают ее своей.Горожан просят сообщать о таких стаях в службы отлова:Советский район – тел.: 61-26-62 (ИП Жихарева)Железнодорожный район – тел.: 61-26-62 (ИП Жихарева)Октябрьский район – тел.: 62-19-99 (ООО «Ананда»)