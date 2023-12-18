Мэр Улан-Удэ: Нам очень важно мнение людей, попадающих под расселение

«Мастер-план - это документ, который помогает увидеть развитие города не в сухих цифрах и таблицах, а вместе с жизнью горожан, детальный план в конкретном виде, - рассказывает он. - Почему жилые дома здесь? Потому что здесь уже есть дороги, и проведены (или проведутся) подземные коммуникации, потому, что отсюда удобно переезжать до точек применения рабочей силы. В жилых кварталах первые этажи - сфера услуг и торговля, тоже будут точками городской экономики. Мастер-план - это сотни описательных иллюстрированных страниц в едином документе. Для горожан - это будущие жилые кварталы в разных частях Улан-Удэ, современные культурные и образовательные объекты, дороги, коммуникации, торговля и новые стандарты жизни».По словам Игоря Шутенкова, мастер-план распространяется не только на центр Улан-Удэ: «Это про весь город. Предполагается кардинально перестроить десятилетиями нетронутые участки города – «Приречка», Восточные Ворота, Авиазавод, Батарейка и так далее. Просто центр города – это яркий пример, и он будет изменяться первым по очереди».Также мэр рассказал, как муниципалитет работает с жителями, которые будут расселяться:«У тысяч жителей города изменится привычный уклад жизни, и нам было очень важно их мнение. И нам предстояло сделать так, чтобы у людей была возможность остаться жить в центре города, если они того пожелают. Пока все получается. Мы отработали по каждому жилому дому и по каждому собственнику. Домовладельцы могли отказаться - эту территорию пришлось бы вырезать из мастер-плана, но тогда бы эти дома никто и не расселял. Но все жители согласились после подробных объяснений».Условия расселения предполагают, что застройщики будут выплачивать справедливые компенсации переселяемым жителям.«Не по нормативам минстроя с фиксированной ценой квадратного метра - это когда у тебя 18 квадратных метров, тебе 400 тысяч и иди. А по тем суммам, на которые он сможет иметь жилье. Далее у жильцов появляется несколько вариантов: либо застройщик ему выплачивает деньги, либо он предоставит равнозначное жилое помещение в центре, либо с доплатой в другом месте. Понятно, чем дальше квартиры от центра, тем они дешевле. Таким образом, юридически закреплено право жильцов на выбор, в том числе на получение жилья в центре города. Это прописано в договоре на конкурсе застройщика, который публичен», - цитирует Игоря Шутенкова пресс-служба администрации Улан-Удэ.Фото: ulan-ude-info.ru