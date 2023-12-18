Общество 18.12.2023 в 16:52

В Улан-Удэ пройдет более 100 новогодних мероприятий

Открытие главной городской ёлки состоится 29 декабря в 17:00 на площади Советов
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В Улан-Удэ пройдет более 100 новогодних мероприятий
В Улан-Удэ открытие главной городской ёлки состоится 29 декабря в 17:00 на площади Советов. Также горожан ожидает открытие районных елок в парках города, новогодние представления в культурно-досуговых учреждениях, в библиотеках, а также в Молодежном художественном театре и Музее истории города, сообщили в администрации столицы Бурятии.

На открытии главной городской елки на площади Советов гостей ждёт прологовая композиция «Утро в зимнем лесу», которую исполнят образцовый ансамбль «Энжелс» и театр современного танца «Созвездие». Зрители увидят вокально-хореографическую композицию в исполнении театра народной музыки и танца «Забава». И завершится праздник финальной композицией «Белый снег», которую исполнят солисты Центра культуры и досуга и театр современного танца «Угол Зрения».

Всего в Улан-Удэ в период с 18 декабря по 19 января пройдет более 100 мероприятий.

С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте города Улан-Удэ.

Фото: ulan-ude-info.ru
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