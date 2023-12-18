В Улан-Удэ обнаружены фрукты, зараженные карантинными организмами

В Улан-Удэ в декабре при проведении выездных обследований фруктовых и овощных киосков в нескольких торговых точках отобраны образцы фруктов и овощей импортного происхождения (яблоки, киви, мандарины, апельсины, хурма, томаты) и переданы на исследования в Бурятский территориальный отдел Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР».Согласно лабораторным экспертизам, в партии азербайджанских яблок обнаружено живое имаго калифорнийской щитовки, в иранских киви – тутовая щитовка, в мандаринах из ЮАР – красная померанцевая щитовка, в хурме из Узбекистана – фиолетовая щитовка (все имаго мертвые), сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Надзорным ведомством в целях недопущения возможного распространения карантинных организмов готовятся предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в отношении собственников заражённой продукции.— насекомое семейства щитовок. Вредитель сельского хозяйства, повреждает около 270 видов растений из 85 семейств. Основные повреждаемые культуры: яблоня, груша, абрикос, айва, вишня, боярышник, грецкий орех, миндаль, персик, слива, черешня, акация, сирень, ива, кизил, липа, тополь, розы, хмель. Высокий фитосанитарный риск интродукции вредного организма представляет зараженный посадочный материал, включая горшечные культуры (саженцы и черенки плодовых, ягодных, декоративных и лесных культур). Зараженные плоды, как вид продукции, представляют низкий фитосанитарный риск. Опасности для здоровья человека плоды не представляют.Фото: 38.fsvps.gov.ru