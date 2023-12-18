В Бурятии стало известно о подвиге сержанта Баира Буянтуева

О боевом подвиге нашего земляка гвардии сержанта Баира Буянтуева сообщило Полпредство Бурятии в Москве:«Наш земляк Баир Буянтуев награжден Орденом Мужества! Гвардии сержант Баир Буянтуев принимает участие в спецоперации с первых дней ее начала. Летом, Баир получил ранение и мы познакомились с ним в госпитале в Санкт-Петербурга.Об одном из подвигов Баира был снят репортаж Минобороны. Во время освобождения населенного пункта от вооруженных формирований украинских националистов, Баир обнаружил хорошо замаскированный опорный пункт с боевиками. Передав точные координаты националистов, запросил у командования поддержку артиллерии. По координатам нанесли точный удар и опорный пункт уничтожили», сообщает Бурятия-инфо.24/7