Общество 18.12.2023 в 17:19

В Бурятии стало известно о подвиге сержанта Баира Буянтуева

Он обнаружил и сообщил координаты замаскированного опорного пункта боевиков
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии стало известно о подвиге сержанта Баира Буянтуева
О боевом подвиге нашего земляка гвардии сержанта Баира Буянтуева сообщило Полпредство Бурятии в Москве:  

«Наш земляк Баир Буянтуев награжден Орденом Мужества! Гвардии сержант Баир Буянтуев принимает участие в спецоперации с первых дней ее начала. Летом, Баир получил ранение и мы познакомились с ним в госпитале в Санкт-Петербурга. 

Об одном из подвигов Баира был снят репортаж Минобороны. Во время освобождения населенного пункта от вооруженных формирований украинских националистов, Баир обнаружил хорошо замаскированный опорный пункт с боевиками. Передав точные координаты националистов, запросил у командования поддержку артиллерии. По координатам нанесли точный удар и опорный пункт уничтожили», сообщает Бурятия-инфо.24/7


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