Общество 18.12.2023 в 17:33
В Улан-Удэ скоро откроют единственную ледовую переправу
Она проработает около трех месяцев
Текст: Петр Санжиев
В микрорайоне Мостовой 20 декабря планируется открытие ледовой переправы, которая соединит указанное отдаленное место с основной частью города. Традиционно, это единственная ледовая переправа в столице Бурятии.
«Сегодня начинаем грейдировать дорогу в микрорайоне Мостовой. Есть несколько параметров, которые необходимо соблюсти для открытия. В том числе, толщина льда. Буквально в пятницу мы замерили – она составила 50 сантиметров. Это оптимальная толщина, которую мы ждали. При меньших значениях переправу было невозможно открыть», - говорит Дмитрий Федоров, заместитель председателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности мэрии Улан-Удэ.
Переправа будет оборудована указателями, чтобы все знали, где границы ледового переезда.
Переправа будет функционировать, скорее всего, до середины марта. По крайней мере, опыт прошлых лет говорит об этом.
«Сегодня начинаем грейдировать дорогу в микрорайоне Мостовой. Есть несколько параметров, которые необходимо соблюсти для открытия. В том числе, толщина льда. Буквально в пятницу мы замерили – она составила 50 сантиметров. Это оптимальная толщина, которую мы ждали. При меньших значениях переправу было невозможно открыть», - говорит Дмитрий Федоров, заместитель председателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности мэрии Улан-Удэ.
Переправа будет оборудована указателями, чтобы все знали, где границы ледового переезда.
Переправа будет функционировать, скорее всего, до середины марта. По крайней мере, опыт прошлых лет говорит об этом.
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