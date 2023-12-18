Общество 18.12.2023 в 17:33

В Улан-Удэ скоро откроют единственную ледовую переправу

Она проработает около трех месяцев
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ скоро откроют единственную ледовую переправу
В микрорайоне Мостовой 20 декабря планируется открытие ледовой переправы, которая соединит указанное отдаленное место с основной частью города. Традиционно, это единственная ледовая переправа в столице Бурятии.

«Сегодня начинаем грейдировать дорогу в микрорайоне Мостовой. Есть несколько параметров, которые необходимо соблюсти для открытия. В том числе, толщина льда. Буквально в пятницу мы замерили – она составила 50 сантиметров. Это оптимальная толщина, которую мы ждали. При меньших значениях переправу было невозможно открыть», - говорит Дмитрий Федоров, заместитель председателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности мэрии Улан-Удэ.

Переправа будет оборудована указателями, чтобы все знали, где границы ледового переезда.

Переправа будет функционировать, скорее всего, до середины марта. По крайней мере, опыт прошлых лет говорит об этом.

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