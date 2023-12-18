Проснувшаяся во мраке

14 лет назад Лилия Никитина потеряла зрение во время беременности. Сейчас она играет на флейте, самостоятельно шьет игрушки, а также продолжает воспитывать сына-подростка. Лилия поделилась своей непростой историей, обратила внимание на проблемы незрячих людей в нашем городе и высказалась, что по ее мнению - страшнее любой слепоты.

Попала в тубдиспансер по ошибке

Когда Лилии было 11, ее семья жила на улице Мокрова. В те годы там развернулась крупная стройка. Планировалось возвести еще несколько жилых зданий. Дворы были изрыты траншеями, ведущими к песочному котловану. Мальчишки бегали по горам песка, напоминающим пирамиды из жарких стран, а девочки играли на детской площадке.

«Парни носились вокруг нас друг за другом, играли во что-то. Один из них спрятался за моей спиной. В эту секунду я подняла голову, другой мальчик кинул в нашу сторону горсть песка и попал мне в лицо. Меня увели домой, приемная мама промыла глаза. Никакого покраснения или раздражения не было. Как говорится: «забыли, проехали». А через две недели я ослепла на правый глаз», - вспоминает Лилия Никитина.

«Через месяц знакомая моей мамы обратила внимание на то, что с моим глазом что-то не так. На зрачке появилось бельмо. Мы пошли к окулисту. Стали сдавать разного рода анализы. Но проблема в том, что я была склонна к проявлению аллергических реакций. Одна из них отняла у меня шанс на спасение - мне поставили туберкулиновую пробу манту, как и всем детям. Однако из-за аллергии она дала неправильную реакцию. Врачи сочли, что мой глаз - это связующее звено с неудовлетворительными результатами прививки. После этого я провела несколько ошибочных лет в тубдиспансере», - рассказывает Лилия.

«Из-за реакции на манту и бельма врачи решили, что таким образом туберкулезная палочка проявилась в моем глазу. Я была между всех отделений сразу. Специалисты не могли меня отнести к одному конкретному. Два года меня держали в стенах санатория. Но поставить диагноз никак не могли. Потому что я не болела. Анализы показывали, что туберкулеза у меня нет, а манту продолжала давать реакцию раз за разом. Отец не выдержал. Стал требовать моего перевода в Москву, пригрозил медикам прокуратурой. Лишь после этого нас отпустили», - говорит Лилия Никитина.

«В Москве я узнала, что проводить операцию было уже бессмысленно. Из-за того, что меня лечили от другой болезни - я потеряла несколько лет и драгоценное время. При других обстоятельствах, мой глаз был бы цел», - Лилия.

Как оказалось, песчинки повредили сосуды и капилляры. Внешне этого было не видно, проблема скрывалась внутри. Из-за травмы произошло кровоизлияние в стекловидное тело и правый глаз постепенно ослеп. Мозг быстро перестроился на более сильный - левый. Стал воспринимать картинку только через него.Лилию, еще совсем юную девочку, отправили в детский туберкулезный санаторий «Кирицы» под Рязанью. В одном отделении были детки со страшнейшими заболеваниями костно-суставной и мочеполовой систем. В другом лежали, которые нуждались в интенсивной терапии и т.д. А также те, кто имел подозрение на заражение туберкулезом и проходил профилактическое лечение.Только через скандал 13-летнюю Лилю перевели в Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца. Там окулисты схватились от ужаса за свои головы и сказали растерянному мужчине с ребенком: «Ваше счастье, что дочь не заразилась туберкулезом! У нее нет никакой палочки, это самый обыкновенный увеит».После этого Лилия Никитина неоднократно ездила в Нмиц ГБ им. Гельмгольца для профилактики, но уже будучи навсегда лишенной возможности видеть своим правым глазом. Оставалось только поддерживать функции левого и жить дальше.

Знак свыше отвел от монастыря

Лиля выросла, окончила школу и продолжила бороться за оставшийся глаз. Однако нагрузка на ослабленные сосуды - внесла свои коррективы. Левый глаз постепенно прекращал видеть. Сначала зрение просто ухудшилось, а после стало периодически пропадать.

«Когда он начал терять свою зрительную функцию - наступил депрессивный период моей жизни. Я думала лишь об одном: «Ну куда мне идти с таким зрением?» Решила, что в монастырь. Пока я стояла около иконы Богородицы ко мне подошла женщина. Завязался разговор. Я поделилась всеми своими мыслями, страхами и проблемами. Она сказала: «Очень легко в монастыре служить богу, а ты попробуй в миру послужить и там отдать свою благодарность творцу», - рассказала Никитина.

«Таким образом я посвятила всю себя работе с детьми. Я работала нянечкой в детском доме «Аистенок». В специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернате. Многие знают ее, как школу для глухонемых детей. Еще проходила практику, связанную с несовершеннолетними, в отделении МВД. Весь мой труд посвящен обладателям девиантного поведения. Это дети, которых считают хулиганами, трудными и проблемными. Но это не так. Они просто гиперактивные, а значит живые. Я очень сильно люблю детей, мне нравится с ними общаться и обучать их. Поэтому в подобной активности проблемы не нахожу», - Лилия Никитина.

Лилия верила в бога и мечту. Больше всего ей хотелось иметь большую любящую семью, много детей. С одним глазом она получила образование - стала социальным педагогом. А позже отправилась на повышение квалификации в сфере менеджмента.В женский монастырь Лилия не ушла. Осталась служить творцу через работу с детьми. Она говорит, что тем самым отдавала благодарность не только богу, но и всем хорошим людям, кто встретился ей на пути.

Проснулась в окончательной темноте

В жизни Никитиной появился любимый мужчина. О котором вспоминать ей больше не хочется: «Как в таких случаях говорят? Вонзил нож прямо в спину?», закрыла больную для себя тему Лиля. О том, что между ними произошло - не известно. Но все-таки был период, когда пара жила, будучи очень счастливой.

«Несколько лет мы готовились перед тем, как зачать ребенка. Врачи говорили, что рожать мне нельзя - ослепну. Потому что при беременности в организме происходят сильные изменения, идет нагрузка буквально на все твое тело. Естественно в первую очередь страдают самые слабые зоны. Но я очень хотела быть мамой. Когда забеременела, даже не поверила сразу. Хотя мне не нужны были тесты. В один день пришло осознание - я точно нахожусь в положении и у меня будет сын. А все говорили, что дочка», - смеется Лилия.

«Я была на третьем месяце беременности. Зрение на левом глазу также пропадало периодически, а потом возвращалось. Порой идешь, и темнота. Словно глаза прикрыла. Постоишь 5-10 минут и снова видишь. Но в один день я легла спать, а на утро проснулась слепой. Поначалу себя успокаивала: «Вот-вот и пройдет, вот-вот и пройдет». Как это обычно бывало. Но вот день, затем следующий, а зрение не вернулось», - вспоминает Лилия. Прожить эту шокирующую ситуации Лилии так и не удалось. Не было времени. Прожить эту шокирующую ситуации Лилии так и не удалось. Не было времени.

«Для меня было самым важным защитить сына. Мальчик родился здоровым. Назвала - Яросвет. Сейчас ему уже 14 лет, и он действительно мой лучик света в темноте. Глаза и руки. Самый близкий человек, которого с первых дней я нахожу по звуку шажочков», - рассказывает Лилия Никитина.

За эти годы у Лилии Никитиной развился «синдром белого халата». Это некая реакция на стрессовую ситуацию, связанную с посещением медицинских учреждений, взаимодействие с врачами и т.п. Чтобы избежать панического страха семья приняла решение перебраться в деревню. Где Лилии было намного спокойнее до одного момента.

Доступная среда как она есть

Потерявшая навсегда зрение Лилия живет практически полной жизнью. Возглавляла сектор по реабилитации в улан-удэнской организации всероссийского общества слепых. Каждую пятницу играет на блок-флейте со своим мини-оркестром в Национальной библиотеке Бурятии. Это стало возможно благодаря открытию инклюзивной творческой лаборатории. С ее помощью Лилия также стала самозанятой - создает изделия ручной работы и продает их.

«На флейте я играю более 10 лет. Музыка помогает спастись от депрессивных моментов, которые безусловно имеются. Я очень рада, что библиотека всячески нас поддерживает. Это один из лучших примеров доступной среды. Чего не скажешь о некоторых районах нашего города», - объясняет Никитина.

Из целого списка трудностей незрячей Лилии самым опасным пунктом стали - безответственные люди. Которые подвергаю опасности даже здоровых людей.

«В городе доступная среда также реализуется через наличие cвeтoфopов co звyкoвым coпpoвoждeниeм. Я точно знаю, что сначала загорается зеленый, а ровно через 3 секунды раздается звуковой сигнал. Это помогает мне перейти дорогу в нужный момент и сохранить жизнь. Но я постоянно сталкиваюсь с плохими водителями. Буквально на прошлой неделе: «Подхожу, раз-два-три, слышу звук, иду по зебре». В этот же момент я почувствовала, как перед моим лицом промчался автомобиль на внушительной скорости...», - рассказала Лилия Никитина.

Заканчивая разговор, мы спросили у Лилии: «Есть ли вещи хуже, чем проблемы со зрением?». На что та ответила: «Да, в этой жизни есть вещи намного страшнее - отсутствие интереса к жизни».

«Душевная пустота, хуже, чем слепота. Если у тебя нет интереса - ты не живешь. Не важно инвалид человек или здоровый. Я давно вычеркнула из своей жизни фразы «не могу», «не получается». Потому что тот, кто хочет - ищет возможности, а кто не хочет - ищет оправдания», - Лилия.

Фото: Номер один