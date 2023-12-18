Общество 18.12.2023 в 17:48

Мэр Улан-Удэ: Готовимся к масштабному строительству коммуникаций центра Улан-Удэ в 2024 году

Одигитриевский собор не пострадает от реновации центра, он по-прежнему будет виден с любой точки города
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Мэр Улан-Удэ: Готовимся к масштабному строительству коммуникаций центра Улан-Удэ в 2024 году
Реализация мастер-плана в Улан-Удэ начнется с масштабной реконструкции и строительства коммуникаций в центре города. Только после прокладок новой инфраструктуры можно будет возводить современные здания.  О том, когда начнется эта работа, и зачем она нужна, рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«Сегодняшний центр города у нас не рассчитан на такое большое строительство. Канализация исчерпана полностью. Электрических мощностей нет, потому что там никогда не было крупных потребителей. Теплом не каждый дом обеспечен. И теплотрасса старая. И, конечно, водовод нужен новый, - рассказал он. - Поэтому еще до того, как тема перестройки центра стала настолько известной, мы не сидели сложа руки. Уже разработали проектную документацию, провели торги на строительство инженерной инфраструктуры. Договор с подрядчиком заключен».

Работы начнутся уже в 2024 году – сейчас их невозможно вести из-за отопительного сезона, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«На данный момент идет накопление материалов на складах. Трубы, лотки, крышки к лоткам, кольца, задвижки, насосы и прочее - потом только монтировать», - сказал Игорь Шутенков.

Также мэр Улан-Удэ рассказал о судьбе исторических памятников при перестройке в центре города.

«Здания, которые официально являются памятниками культурного наследия, останутся на месте. Они будут реставрированы именно застройщиками. А затем переданы для хозяйственного ведения. В центре у нас стоит самый знаменитый памятник  - Одигитриевский собор. Он находится в охранной зоне. Вокруг собора можно строить только малоэтажные дома - это учтено в проекте. Одигитриевский собор по-прежнему будет виден с любой точки города.

Фото: ulan-ude-info.ru
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