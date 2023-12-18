Мэр Улан-Удэ: Готовимся к масштабному строительству коммуникаций центра Улан-Удэ в 2024 году

Реализация мастер-плана в Улан-Удэ начнется с масштабной реконструкции и строительства коммуникаций в центре города. Только после прокладок новой инфраструктуры можно будет возводить современные здания. О том, когда начнется эта работа, и зачем она нужна, рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.«Сегодняшний центр города у нас не рассчитан на такое большое строительство. Канализация исчерпана полностью. Электрических мощностей нет, потому что там никогда не было крупных потребителей. Теплом не каждый дом обеспечен. И теплотрасса старая. И, конечно, водовод нужен новый, - рассказал он. - Поэтому еще до того, как тема перестройки центра стала настолько известной, мы не сидели сложа руки. Уже разработали проектную документацию, провели торги на строительство инженерной инфраструктуры. Договор с подрядчиком заключен».Работы начнутся уже в 2024 году – сейчас их невозможно вести из-за отопительного сезона, сообщили в пресс-службе городской администрации.«На данный момент идет накопление материалов на складах. Трубы, лотки, крышки к лоткам, кольца, задвижки, насосы и прочее - потом только монтировать», - сказал Игорь Шутенков.Также мэр Улан-Удэ рассказал о судьбе исторических памятников при перестройке в центре города.«Здания, которые официально являются памятниками культурного наследия, останутся на месте. Они будут реставрированы именно застройщиками. А затем переданы для хозяйственного ведения. В центре у нас стоит самый знаменитый памятник - Одигитриевский собор. Он находится в охранной зоне. Вокруг собора можно строить только малоэтажные дома - это учтено в проекте. Одигитриевский собор по-прежнему будет виден с любой точки города.Фото: ulan-ude-info.ru