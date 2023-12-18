Общество 18.12.2023 в 18:06

В Улан-Удэ пройдет семинар «Применение налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения»

Его организатором является центр «Мой бизнес» при поддержке главы Бурятии и Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия

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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ пройдет семинар «Применение налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения»
Министерство экономики Бурятии совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия и Министерством промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия проведет семинар по теме «Применение налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения, предусмотренных Законом Республики Бурятии от 28.11.2023 №179-VII»

Мероприятие проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства Бурятии, сообщили в минпромторге.

На семинаре можно будет узнать о минимально возможных налоговых ставках, по УСН, условиях применения, «налоговых каникулах» по патентной системе налогообложения, дифференцированных налоговых ставках для организаций и ИП, применявших ЕНВД.

Организатором проведения мероприятия является Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке главы Бурятии и Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия. Семинар пройдёт в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Он состоится 22 декабря, с 10:00 до 12:00 в Республиканском бизнес-инкубаторе, ул. Бабушкина‚ 14а, конференц-зал, 2 этаж.
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